Se enfrentan policías y pobladores del municipio de Ixtenco

Pobladores y policías del municipio de Ixtenco protagonizaron un enfrentamiento cuando estos últimos bloquearon el acceso a la presidencia municipal, donde el alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca presentaba su primer informe de actividades.

La molestia de los pobladores se debió a que los elementos policiacos impidieron la entrada a ese lugar, pese a que la convocatoria para la presentación del informe de actividades fue abierta; por lo que, incluso, los inconformes pretendían repicar las campanas de la iglesia para que llegara más gente.

Como parte de la inconformidad, fue “bandalizada” la camioneta de la titular de la Consejo Estatal de Población (Coespo), Patricia López Aldave, quien había acudido a este protocolo como representante del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.







Entre los inconformes se encontraban también la síndicoy los regidores, a quienes los elementos de seguridad municipal les impidieron el acceso a la presidencia para escuchar el mensaje de Caballero Yonca.

La entrada al recinto fue bloqueada por los policías desde las 10 horas de este lunes, por lo que varias personas e invitados especiales se quedaron fuera. Ante ello, un grupo de pobladores se enfrentó con los uniformados pues trataban a toda costa de conocer el informe de actividades del alcalde.

La negativa de los elementos de seguridad municipal a permitir el paso a las personas que llegaron desde Ixtenco provocó momentos de violencia, pues ambos bandos se lanzaron golpes, aunque esto aumentó el enojo de los ciudadanos, quienes pidieron que se convocara a más gente para reforzar la protesta.

Vamos a exigirle al presidente que nos explique por qué no nos dejan entrar, el informe es para nosotros, no para la gente que viene de fuera, advirtieron algunos de los inconformes con esta situación.

Los regidores Raúl Mauricio García y Eva María Domínguez criticaron la actitud de los policías, pues refirieron que ellos se encontraban dentro de la presidencia municipal y salieron para tratar de permitir el acceso a los pobladores de Ixtenco, pero después ya ni a ellos los dejaron pasara, “nos dijeron que eran órdenes, pero no dijeron de quien”.

En tanto, la síndico Lucía Rojas González también cuestionó la actitud del alcalde, con quien dijo no tener problemas, “simplemente no concuerdo con sus ideas, por ejemplo no sabemos por qué no hicieron público el evento, esa es la inconformidad, esperemos que el presidente nos dé una justificación de lo que ocurre”.

De paso rechazó haber pedido a Caballero Yonca que le pagaran aguinaldo y prima vacacional, 2estoy dando la cara y es mentira todo lo que me han dicho, aquí están los compañeros que me conocen y saben que no es cierto lo que dicen”.