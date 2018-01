PT no aceptará migajas de Morena; dispuestos petistas a ir solos en esta elección: Portillo

Bajo la premisa que “amor con amor se paga”, Jesús Portillo Herrera, integrante de la Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo (PT), aseguró que no aceptarán “migajas ni sobras” de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) respecto a la asignación de las candidaturas en la alianza Juntos Haremos Historia, que conforman estas dos fuerzas junto al Partido Encuentro Social (PES).

Además, advirtió que están en desacuerdo con la pretensión de la cúpula de Morena de no tomarlos en cuenta para la asignación de candidaturas al Senado de la República y a diputados federales, y proponerles solo dos postulaciones de las 15 candidaturas a diputados locales.

Bajo esos término y condiciones deben tener claro que no iremos. Los petistas no somos empleados de nadie y amor con amor se paga, si ellos quieren que en verdad trabajemos para un proyecto que es la elección nacional, en especial, la de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la República, debemos ser tomados en cuenta, porque no somos sus empleados, refirió el petista integrante de la dirigencia estatal de dicho instituto político en la entidad.