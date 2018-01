¿Qué hacer en el 2018? (Primera parte)

La profundidad de la crisis que estalló en 2008 y el estancamiento de la economía mundial que le siguió por casi una década, generaron reacciones en diversas partes del mundo. La globalización al mando del neoliberalismo, el deterioro de las plantas industriales y el desarrollo tecnológico han precarizado el empleo y aumentado los movimientos migratorios, y con todo ello, el narcotráfico, el contrabando de armas y la trata de personas. Las democracias se volvieron sumamente frágiles y creció el desprestigio de la política frente a la ausencia de alternativas para una vida digna.

Con el correr de los años los movimientos reaccionarios contra la globalización se vieron fortalecidos. El miedo y los enemigos externos adquirieron forma tangible y, con ellos, renacieron los nacionalismos, la xenofobia, el racismo.

Eso explica el avance del proyecto Trump en los Estados Unidos, orientado a recuperar la grandeza americana y a culpar a las minorías de las pérdidas en los niveles de vida de buena parte de la población. Quizá los contrapesos sociales, ideológicos y políticos que ha enfrentado, junto a las propias limitaciones del personaje, han impedido el desarrollo de las tendencias fascistas del proyecto, pero no se ha podido frenar el avance de muchas de sus propuestas. La construcción del muro en la frontera con México y los focos de tensión que ha provocado y que amenazan la relativa paz mundial, así lo demuestran.

La desvalorización de la vida humana, degradada por la opresión política, la explotación económica y la exclusión social, ha producido la patología que hoy envuelve al mundo: la violencia, manifiesta en el terrorismo, la xenofobia, el racismo, el odio, la crueldad, la criminalidad y el asesinato.

Al decir de Churchill, la democracia liberal ofrece la menos mala de las opciones políticas, pero sin un capitalismo que ofrezca opciones económicas dignas, la democracia se degrada. La globalización, dirigida por la política neoliberal y capitalizada por el capital financiero internacional, ha llevado a un pequeño grupo a niveles de enriquecimiento jamás vistos en la historia, pero por ello mismo, ha polarizado a la sociedad mundial como nunca antes y, lo que es más importante, desde hace tiempo que no ofrece un modo de vida accesible a la gran mayoría y menos aún algún ideal o atractivo ético. Para el grueso de la humanidad sólo aparece un trabajo cada vez más inestable y precario, o bien la migración por abandono de la miseria, pero no para acceder a un modo de vida deseado.

Por su parte, el Estado mexicano no ha sido capaz, desde hace más de 30 años, de ofrecer una alternativa de vida digna a la mayoría de la población. El mediocre crecimiento económico y la crisis no resuelta de sus estructuras políticas explican el impresionante desarrollo de la economía informal y de la política y la cultura asociadas a ella. Podemos decir que las ramas de la economía que más han crecido en los últimos 30 años han sido el contrabando y la piratería en general, la trata de armas y de personas, el narcotráfico y últimamente el “huachicol” o robo de gasolina. No es casual que los héroes de la población surjan (como desde hace muchos años) en las correrías de los bandidos cantadas por la banda o, como sucedió aquí en Puebla, en los funerales de los delincuentes abatidos.

Las profundas deformaciones económicas, sociales y políticas de México, producto de la decadencia del viejo régimen autoritario, pensábamos, podrían ser corregidas en un ambiente democrático. Tal fue el consenso que permitió el avance del proceso de transición democrática a la que, sin embargo, le faltó liderazgo y pronto acusó su carácter fallido.

Sin la dirección política a la altura del proceso democratizador, la transición se volvió restauración pactada. El resultado ha sido un régimen político decadente, con todos los defectos del presidencialismo declinante y una partidocracia poco representativa. La democracia mexicana nació así sumamente improductiva y presa fácil de la acción de los poderes fácticos, la criminalidad, la corrupción, por un lado y, por otro, de la crispación política y el deterioro institucional.

La restauración pactada vivió su máximo esplendor con el Pacto por México. El Presidente y el PRI pensaron que regresaban por la senda triunfante que les permitía hacer por fin las reformas estructurales pospuestas y repartirse el botín del poder. Los resultados fueron sorprendentes. Las reformas se llevaron a cabo con las felicitaciones de todo el mundo neoliberal y la corrupción llegó hasta extremos nunca antes vistos. Inclusive el Presidente y sus Secretarios de Hacienda y de Gobernación habían ya comprado sus lujosas mansiones a través de sus hombres de paja.

De repente todo cambió. El Pacto llegó a su fin. Las reformas tenían un problema: faltaba su instrumentación. La corrupción quedó a la vista de todos y la sociedad a merced de la violencia y la inseguridad. Como lo dicen en el último número de la revista Letras Libres, las instituciones quedaron huecas y las reformas mancas. Entonces emergió el México que no había sido previsto y que no ocupaba un lugar en la agenda del gobierno.

Así, gobierno, partidos, sociedad civil organizada, ciudadanos, asistimos desde hace tiempo a un creciente deterioro de nuestra vida como sociedad, Estado y nación. Todo lo que hemos intentado para revertir la situación ha sido insuficiente, fallido o infructuoso. Nada termina por salir bien o estar a la altura de las circunstancias. En muy pocas cosas nos ponemos de acuerdo. Hemos reformado la economía y la política en varios sentidos y los resultados están muy por debajo de las expectativas esperadas.

La decadencia de las instituciones políticas, de la ética y la moral públicas, ha sido el fiel corolario de tales debilidades. La impunidad, la corrupción, la violación de los derechos humanos, la violencia y la inseguridad se han instalado en el medio ambiente y el modo de vida. También por supuesto el miedo, el enojo, la irritación, aunque no encuentren los cauces para su conversión en acción política transformadora. ¿Podrán las elecciones de éste año hacerlo?