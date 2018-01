Optimizará CEDH el presupuesto de 21.3 mdp de este año, afirma ombudsperson

En este año la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) pretende incrementar la solución de problemas entre la sociedad e instituciones públicas, así como optimizar la administración de su presupuesto de 21.3 millones de pesos, inferior al requerido.



Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda, presidente de este órgano, refirió que el crecimiento de recursos económicos “no va a ser exponencial como se deseaba, pero con lo que se tiene se dará respuesta” a la población.



“Ningún dinero es suficiente, pero todo es necesario; lo que se asignó sirve para el crecimiento de la CEDH, quizá no en la magnitud ni en la dimensión esperada, pero con lo que se tiene se dará batalla y lo haremos bastante bien”, mencionó.



Apuntó que la Comisión administrará de manera “muy eficiente” el gasto, por lo que trabajará con base en una buena organización y por zonas y rutas, sobre todo en los recorridos a través del uso de vehículos.



El ombudsperson indicó que en este año 2018 la CEDH “va a participar con instituciones para solucionar de manera más eficiente y eficaz las quejas de ciudadanos, a efecto de elevar el índice de solución de problemas. Esto dependerá de la voluntad de los servidores públicos, de secretarios, de directores”.



Remarcó que en este momento no se enfrenta un rezago, ya que el avance en el desahogo de los asuntos “es muy rápido”, porque lo más frecuente “son los desencuentros entre las partes, tanto en la sede estatal como en las visitadurías”.



La CEDH es mediadora en el conflicto para buscar un acuerdo, por lo que de no llegar a una solución, se agota todo el procedimiento que podría derivar en una recomendación, por lo que los casos más álgidos requieren mayor tiempo, por cuestiones legales, indicó.



Anotó que el número de expedientes en trámite es de 121, los cuales integraban una lista de poco más de 400 quejas y de estas se han resuelto más de 300.



Cid Del Prado agregó que continúa la campaña “Todos por Tus Derechos”, para recorrer comunidades, colonias y barrios; así como los trabajos con instituciones educativas de nivel superior, los que se iniciaron en materia de medio ambiente en 2017.



Resaltó que para la CEDH es importante mantener el trato y actividades con diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y con las instituciones públicas, entre ellas los Centros de Reinserción Social (Ceresos), además de realizar acciones de capacitación a servidores públicos en materia de derechos humanos.