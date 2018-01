Solicitará CROC 15 por ciento de aumento salarial y 7 por ciento en prestaciones en 2018

El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Justino Hernández Xolocotzi informó que este mes iniciará la revisión de contratos colectivos de esta organización con la petición de 15 por ciento de incremento salarial y mínimo de 7 por ciento en prestaciones.

Estamos acostumbrados a que tenemos que demandar la revisión de contrato en las empresas porque la ley nos lo permite; a algunos patrones no les gusta, pero la mayoría sabe que ese es el proceso y si no lo hacemos, creo que estamos faltando a la obligación que tenemos como organización que defiende los intereses de los trabajadores, porque si hay un patrón que se niega a dar el incremento de salario pasando el término, pues ya no puede dártelo y nosotros confiamos en los patrones, pero más confiamos en la ley, anotó.

Justino Hernández informó que la CROC tiene 31 contratos colectivos de trabajo en Tlaxcala, de los cuales hay de autopartes, servicios, maquila y hasta de maestros. “Eso nos da presencia en el estado de manera seria y hemos cumplido con nuestra obligación de velar por los intereses de la gente, no de afectarlos porque hasta ahora no hemos tenido ninguna demanda de titularidad ni molestia de trabajadores que se pronuncien porque no les pagan”.

Incluso, el dirigente obrero mencionó que más de 7 mil agremiados se beneficiaron en fin de año con el pago en tiempo y forma de las prestaciones de aguinaldo, vacaciones, fondo y caja de ahorro, por citar algunas, “a todo el mundo se les dio, no sucedió como en otros tiempos cuando el líder se llevaba hasta la caja de ahorro. Las empresas puntualmente cumplieron sus compromisos con los trabajadores”.

Recordó que el sindicalismo que ha inculcado el líder nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, es de ver por los intereses de los trabajadores, que aumenten los salarios, las prestaciones y los bonos de productividad para ser competitivos, porque ahora ya no solo es laborar en una industria o empresa del área de servicios y no se esmeren por competir.

Hernández Xolocotzi recordó que se prevé la visita de Isaías González para firmar un convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), con el objetivo de certificar a plomeros, carpinteros y electricistas para que mejoren su salario.