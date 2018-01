Cerró Infonavit con 7.2% de cartera vencida en 2017

La delegación Tlaxcala del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cerró con 7.2 por ciento de cartera vencida en 2017 y si bien mejoró la meta que era de 7.7 por ciento, aún sigue por arriba de la media nacional que es de 5.6 puntos porcentuales.

Lo anterior lo dio a conocer el delegado del Infonavit, Fernando León Nava, quien refirió que hace cuatro años y medio, cuando asumió el cargo, la cartera vencida era de casi 10 por ciento en Tlaxcala, “estábamos prácticamente hasta el final del tablero. En 2017 nuestra meta fue de 7.7 por ciento y cerramos con 7.2, en este sentido nuestros números son buenos, pero todavía no estamos en una posición privilegiada en el ranking nacional de cartera vencida, pues el promedio es de 5.6 por ciento en el país”.

Una de las causas de la cartera vencida es porque hay créditos que se autorizaron hace varios años y no se ha podido encontrar a los acreditados, mencionó.

Ya no hay forma de invitarlos a hacer un convenio de reestructura o buscar alguna solución porque ya no se encuentra el acreditado y en algunos casos ya está un familiar en el inmueble y no responde por el crédito porque no tiene relación laboral, algunos han migrado y otros han cambiado de domicilio, anotó León Nava.