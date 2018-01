Javier Lozano renuncia al PAN; anuncia su apoyo a la postulación de Meade

Tras ratificar su permanencia en el grupo que encabeza el ex gobernador del PAN Rafael Moreno Valle Rosas, el senador Javier Lozano Alarcón renunció a su membresía en Acción Nacional y manifestó su apoyo al aspirante único del PRI a la presidencia, José Antonio Meade Kuribreña.

El legislador dio a conocer su dimisión en un video que difundió en redes sociales este día, donde alegó diferencias insuperables con el aspirante a Los Pinos del albiazul, Ricardo Anaya Cortés, a quien tachó de “dictador”, “tramposo”, “corrupto”, “hipócrita” e “inexperto”.

En ese marco, Lozano concedió una entrevista a un noticiario radiofónico donde confirmó su simpatía por el proyecto de Meade, a quien le garantizó su apoyo de cara a las elecciones del 1 de julio próximo.

En 2005 renunció al Revolucionario Institucional

Javier Lozano ha renunciado a su militancia partidista en dos ocasiones distintas. En 2005 abandonó las filas del Revolucionario Institucional, donde se desempeñó como vocero del Comité Ejecutivo Nacional y de la campaña de Francisco Labastida para la presidencia en 2000, así como representante del gobierno de Puebla en el Distrito Federal durante los sexenios de Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres.

“Yo llegue al PAN en 2005, convencido de su ideología basada en sólidos principios y valores, así como en un historia de lucha democrática y la búsqueda constante del bien común. En aquel entonces había equipo, disciplina, mística, proyecto, reto, convicción, congruencia y liderazgo para enfrentar la competencia, tanto interna como externa”, explicó el senador y ex integrante del gabinete presidencial de Felipe Calderón Hinojosa.

Acusó que hoy Acción Nacional vive en la “farsa” y la “simulación”, tras lo que denominó “la imposición de un joven dictador”, en alusión a Ricardo Anaya a quien endilgó el uso de “una lógica de exterminio y exclusión” para construir su candidatura desde la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

No hay rompimiento con Moreno Valle, aclara el senador

Aunque Lozano criticó el domingo pasado que Moreno Valle declinara de contender por la candidatura presidencial a favor de Ricardo Anaya y en Twitter hizo uso del hashtag “#PincheFarsa” para describir el contenido del video donde Moreno Valle informó su renuncia a su aspiración, ayer el senador precisó que el comentario no se trató de un rompimiento.

“Le preciso muy puntualmente que el comentario hecho no se trata de un rompimiento con el ex gobernador, sino de un deslinde de una decisión en la que el senador Lozano Alarcón no participó”, indicó a través de su oficina de comunicación.

Además, aclaró que hizo uso del calificativo farsante no para describir a Moreno Valle, sino el “proceso interno del PAN”.