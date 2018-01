Cierran alumnas las instalaciones de la Normal Rural Benito Juárez de Panotla

Alumnas de la Normal Rural Benito Juárez “tomaron” las instalaciones del plantel para exigir a las autoridades del sector la respuesta a su pliego petitorio que entregaron en septiembre pasado, además piden la destitución del cuadro directivo.

Como es ya una costumbre entre las estudiantes de esa escuela ubicada en Panotla, desde primeras horas colocaron mantas color rojo en los diversos accesos al plantel para poner manifiesto sus exigencias a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET).







En una de las mantas, colocada en el portón principal a la Normal Rural, las futuras docentes redactaron: “Solución a el (sic) pliego petitorio”, con lo cual también impedían el paso al personal docente, administrativo y de apoyo, y cualquier otra persona ajena a su movimiento estudiantil.

También como ya es una costumbre, las estudiantes se negaron a proporcionar información a los medios de comunicación sobre sus exigencias, pues solo se limitaron a ofrecer que se daría una rueda de prensa (mañana miércoles) por parte de las dirigentes del Comité Estudiantil Ernesto Che Guevara.

Es de recordar que el pasado mes de septiembre, la dirigencia estudiantil entregó su pliego petitorio correspondiente a 2017, el cual contemplaba más de 70 puntos, entre ellos, el respeto a la matrícula de 342 alumnas, mantener el sistema de internado en el plantel y el nombramiento del cuadro directivo.

En entrevista posterior, el titular de la USET, Manuel Camacho Higareda aseguró que en las rondas de negociación con la representación normalista se había alcanzado acuerdos en el 90 por ciento de los puntos demandados, solamente quedó pendiente el tema de la matrícula y el nombramiento del cuadro directivo.

En el caso del último punto, actualmente Erna Sierra Arias se desempeña como directora interina de la Normal Rural Benito Juárez de Panotla.

En tanto, en una entrevista en un programa radiofónico, este martes, Camacho Higareda informó que tanto la directora interina como el director de Educación Terminal, José Antonio Pérez Arenas, recaban información para conocer los motivos de la “toma” del plantel por parte de las alumnas.

Aseguró que su administración siempre está dispuesta al diálogo “las veces que sea necesario y atender lo que sea atendible, bajo dos criterios fundamentales: uno de ellos es que la ley no se negocia y el otro que no se puede dar lo que no se tiene” presupuestalmente hablando.