PS entrampado y sin posibilidades legales de firmar una coalición: Nava

El diputado local, Agustín Nava Huerta reconoció que el Partido Socialista (PS) está inmerso en una pugna que ha afectado la definición de posibles coaliciones, pues ante la indefinición de su dirigencia estatal, no puede signar ninguna alianza electoral para los comicios del próximo 1 de julio.

Ante la pugna que existe por la presidencia y titularidad de los diversos órganos intrapartidistas del PS entre el grupo que lidera su fundadora, Rosalía Peredo Aguilar y el de los diputados Delfino Suárez Piedras y el propio Nava Huerta, este último sostuvo que esas diferencias mantienen en vilo la participación electoral en estos comicios.

“Sabemos que se está afectando al partido porque el proceso electoral avanza y como partido no puede hacer cualquier negociación, ellos saben que no tienen la libertad de poderlo hacer hasta que no se solucione el conflicto que está empantanado”, apuntó.

De esa situación, el diputado responsabilizó al grupo antagónico que encabeza Peredo Aguilar y que postula a la ex legisladora Patricia Zenteno Hernández como candidata a presidente del PS.

“El partido se está afectando y quienes lo están afectando son ellos; nosotros tenemos la mayoría de militantes, hemos sido muy respetuosos, no hemos hostigado o metido amparos, hemos dejado que las cosas caminen de manera legal y hemos sido muy respetuosos”, apuntó.

Por ello, Nava Huerta lamentó que el grupo que encabeza la ex diputada local, Patricia Zenteno Hernández, haya impugnado su nombramiento como secretario general y de Jesús Pluma Ríos como presidente del PS.

“El primer Congreso fue de manera legal y no incurrimos en ninguna ilegalidad y si se hubiera respetado, Jesús Pluma fuera el presidente y su servidor el secretario el partido no tuviera problemas, pero ahora el partido ha generado una división que ha venido retrasando una negociación en un proceso electoral”.

A cinco meses que estalló el conflicto por la dirigencia estatal del PS, Nava Huerta dijo que derivado del recurso que interpuso ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), quien anuló la elección de Patricia Zenteno Hernández y la integración de diversos órganos internos de esa fuerza política estatal, el 4 de febrero próximo se repondrá el Tercer Congreso Estatal Ordinario.

“Ya nos notificaron de la celebración del tercer Congreso y estaremos muy atentos, pero esperamos que las cosas se realicen en la legalidad, dentro del marco, ya fuimos notificados y estaremos al pendiente, aunque no hemos revisado si la convocatoria viene con los lineamientos como debe venir. Si somos propuestos por la militancia con mucha responsabilidad lo asumiremos y respaldaremos a quienes estén al frente de la dirección política”, acotó.