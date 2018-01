Morena dispuesto a ceder candidaturas a diputados locales al PT y PES para mantener coalición

Con la inclusión no solo del Partido del Trabajo (PT) sino de Encuentro Social (PES) en algunas candidaturas al Congreso local, la dirigencia estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) confió en que se confirme en Tlaxcala la alianza Juntos Haremos Historia que integran estos tres institutos políticos.

Sin embargo, las cinco candidaturas al Congreso de la Unión de Tlaxcala, dos al Senado y tres a la Cámara de Diputados, ya no pueden ni serán modificadas, por lo que serán exclusivamente para personas ligadas a Morena, advirtió su líder estatal, Joel Molina Ramírez.

En entrevista, el dirigente de este instituto político negó que exista cerrazón o “agandalle” de candidaturas de parte de Morena y sobre todo, descartó que sus aliados sean tratados como empleados o subordinados, solo que “la alianza con ellos llegó cuando nosotros teníamos trabajos muy adelantados por la candidaturas (al Congreso de la Unión) y ya no podemos moverlas, no es cerrazón, pero ya estaban dadas”.

Con ello, se reitera lo que La Jornada de Oriente dio a conocer desde el pasado mes de agosto, que Morena ya había definido a sus abanderados, como son la ex diputada del PRD, Ana Lilia Rivera Rivera y, José Antonio Álvarez Lima, como integrantes de la fórmula al Senado, en la posición uno y dos, respectivamente.

En el caso de las diputaciones, Morena decidió, a pesar de sus constantes escándalos, por el ex petista, ex perredista y ex Movimiento Ciudadano, José de la Luz Sosa Salinas como candidato a diputado por el distrito 01, mientras que en el distrito 02, Morena se decantó por el ex perredista y ex funcionario estatal priista en la administración de Mariano González Zarur, Rubén Terán Águila y en la demarcación 03 fue reservada para la ex priista, actual senadora por el PRD y ex candidata a la gubernatura, Lorena Cuéllar Cisneros.

Sin embargo, cuestionado sobre la advertencia que hizo Jesús Portillo Herrera, integrante de la Coordinadora Estatal del PT, de que la alianza en Tlaxcala podría quedar sin efecto para la renovación de los congresos federal y local, por no compartir las candidaturas, Molina Ramírez dijo que están en la posibilidad de ceder algunas posiciones en el ámbito local, “pero mañana (este martes) tendremos una reunión con las tres dirigencias nacionales, ahí se tomará el acuerdo de cuántas y cuáles”.

No obstante, reconoció que Tlaxcala es una de las dos entidades del país en donde no ha sido ratificado el convenio de coalición, pero confió en que esto se logre “esta misma semana…porque si hay posibilidades de entregar espacios y candidaturas, entiendo el interés del PT de que desea mantener su registro y ganar espacios en el Congreso local, pero vamos a ver hasta dónde llegan los acuerdos.