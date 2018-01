Cerró 2017 con 16 feminicidios y sin ninguna sentencia judicial con esta calificación: CMU

El año 2017 cerró con 16 asesinatos de mujeres en Tlaxcala, de los cuales solo tres son investigados como feminicidios, pero a la fecha, la autoridad jurisdiccional de la entidad no ha emitido ninguna sentencia en este sentido, recriminó Edith Méndez Ahuatzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU).



Para la activista el problema “no es tanto una cuestión de leyes o de tipificar, sino en cómo se juzgan e investigan los delitos de género, ya que muchos de estos homicidios tienen características claras de rabia contra las mujeres, pero –criticó- pareciera que las autoridades no lo ven así”.



Señaló que las instituciones se jactan de sensibilizar y capacitar a servidores públicos, “pero cuando se brinda formación exclusivamente administrativa, se sigue juzgando de la misma manera, pese a las modificaciones que se hagan al marco jurídico”.



El problema es cómo las autoridades manejan estos temas y la intención o no de garantizar el acceso a la justicia a la población femenina. Como resultado de este contexto, de esos tres casos considerados feminicidios, al Colectivo no se le proporcionó mayor información, como el municipio o la edad de la víctima.



Recordó que el CMU trabaja en un proyecto en conjunto con la organización Equis Justicia para la Mujeres, sobre sentencias con perspectiva de género en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), por lo que en este año observará las resoluciones de jueces y juezas, lo cual está relacionado al tema de capacitación de estos servidores y con el del acceso de las mujeres a la justicia.



“En el caso de Tlaxcala sigue sin haber una sola sentencia por feminicidio y muchos fallos han sido injustos, con sesgos machistas que siguen imperando en todo el sistema de procuración e impartición de justicia”, recalcó.



Mencionó que a través de solicitudes de acceso a la información púbica, el CMU requirió el número de sentencias por el delito de feminicidio, por lo que con base en la respuesta recibida, se concluyó que a la fecha no hay ninguna con este estatus.



Las pocas resoluciones que hay respecto al asesinato de mujeres –agregó-, han sido dictadas como homicidios dolosos. Desde el año 2012, cuando el delito se tipificó en el estado, no ha habido un dictamen por feminicidio.



En este año el CMU profundizará su trabajo en este y otros ilícitos, como la violencia sexual y las desapariciones, así como en los 20 municipios monitoreados desde 2008, y continuará sus tareas con el Observatorio Ciudadano del Feminicidio.