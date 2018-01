No está justificado que tortilleros aumenten precios: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor en Puebla (Profeco) realizará operativos para la detección de prácticas abusivas por parte de tortilleros que han amagado con incrementar el precio de este alimento.

A decir del delegado en Puebla, Alejandro García Mendoza, no hay razón para encarecer el producto, ya que el maíz, principal insumo, no ha aumentado.

El precio que la procuraduría tiene registrado en Puebla oscila entre 9 y 14 pesos por kilogramo desde el año pasado, variando en función de la zona y tipo de grano que se ocupe.

“Si no encontramos esa justificación estaremos imponiendo las medidas precautorias necesarias que son: la suspensión de la actividad comercial de los establecimientos de tortillería, y en su caso, serán sujetos a un procedimiento por infracciones a la ley, que puede llegar a una sanción económica importante”.

Las multas pueden llegar hasta un millón de pesos. Por otra lado, dijo que las advertencias de asociaciones de tortilleros de ponerse de acuerdo para establecer un solo precio, también podría ser objeto de sanción, ya que estarían incurriendo en una práctica monopólica.

García Mendoza rechazó que haya incrementos en gasolinas y gas, por lo que tampoco es un argumento para encarecer el precio de la tortilla.

La libre competencia, dijo, ha permitido a los automovilistas tener diferentes opciones de precios, sin que se haya detectado un aumento en el combustible.

“Le agradezco a los medios que no hagamos de una noticia algo que no existe, el precio de la gasolina no es cierto. Entren al CRE, a la página y van a ver todas las estaciones de servicio y tienen ellos la obligación de dar día con día cuando haya algún cambio, el precio, para que el consumidor pueda tener esa oportunidad de elegir cuál es el precio que le conviene”.

Esto a pesar de que el dirigente de Onexpo en Puebla, Rafael Zorrilla Alanís, confirmó que al menos este martes Pemex les vendió el productos 15 centavos más caro por litro.

El delegado informó que hasta ahora no han recibido quejas por aumentos en precios de tortillas o energéticos.