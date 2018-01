¿Potencia tricolor en Tlaxcala?

Como si no tuviéramos memoria, el precandidato del tricolor asegura que México por fin será una potencia, mismas promesas hechas primero con Luis Echeverría Álvarez a principios de la década de los setenta, luego por Carlos Salinas de Gortari a finales de los años ochenta. Estos presidentes culminaron con sendos fracasos el sueño de dejar de ser tercermundistas o ser un país desarrollado se tiró por la borda con crisis económicas y sociales que marcaron sexenios nefastos en la historia económica de México. De hecho, nuestro país no podrá ser potencia de mantener continuidad y continuismo en las políticas económicas, monetarias, fiscales y sociales, eso representa el precandidato del partido en el poder, más de lo mismo, más promesas incumplidas, nos dará más atole con el dedo, tal como ya lo hizo en su reciente visita por Tlaxcala.

En su visita por Tlaxcala, el ex secretario de Hacienda dejó un saldo negativo, primero porque el primer animador tuvo que ser el gobernador del estado de Tlaxcala, quien al más puro estilo priista no dejó de vitorear a su candidato. Arropado por los acarreados del PRI, el señor gobernador aprovechó para quemar sus naves, al afirmar que el precandidato es la única opción para México y que con él seríamos una potencia, nada estuviera mal si los datos micro y macro sustentaran los dichos de ambos. En materia económica, las tasas de crecimiento han sido mediocres en prácticamente tres décadas, la apertura comercial y el libre mercado no han impactado en el crecimiento general de la economía y seguimos estando en los últimos lugares en los indicadores económicos, educativos, de salud, de desigualdad, de ingreso monetario, así como en materia de corrupción, violencia, medio ambiente, entre otros. De hecho, los registros de la OCDE así lo comprueban, México sigue estando muy lejos de las grandes potencias como Canadá, Alemania, Estados Unidos, China, Japón, Finlandia y muchos países más, a ello debemos agregar que la deuda externa sigue siendo devastadora y para colmo de males los efectos de la liberalización de la gasolina y el gas natural –gasolinazo– han provocado un fenómeno inflacionario que ya no es una burbuja sino una constante del año que acaba de concluir y que según los analistas se mantendrá. Aunque no habrá nuevos impuestos para 2018, ya se ha anunciado aumento en los servicios públicos que incluye transporte público, pasaportes, licencias, entre otros, es decir, el discurso de ser potencia dista mucho de la realidad mexicana, a la que el precandidato del tricolor no acaba de conocer, pues teniendo tanta experiencia en la función pública debería reconocer que los males que aquejan al país están directamente relacionados con las políticas que ha impulsado el gobierno federal con el PRI y con el PAN, precisamente en los gobiernos en los que el ex secretario de Sedesol formó parte, primero como calderonista y ahora como peñenista.

En segundo lugar, en la famosa visita a puerta cerrada, una vez más el precandidato tricolor miente a los tlaxcaltecas y en general al pueblo de México, al afirmar que en el año que terminó disminuyó la violencia y, por ende, los delitos cometido. Según los datos oficiales, 2017 fue el año más violento en la historia de México y esta violencia mantiene una tendencia generalizada, por lo que afirmar que en las entidades donde gobierna el PRI ha disminuido este problema, es mostrar un desconocimiento total sobre la violencia, el crimen organizado y ya que decir de los homicidios, feminicidios y desaparecidos. Resulta lamentable que el precandidato tricolor desconozca la situación que priva, por ejemplo, en el Estado de México, que por cierto gobierna el PRI –haiga sido, como haiga sido. Los indicadores registrados por los órganos de procuración de justicia desmienten con creces al flamante ciudadano sin partido que vitorean los priistas.

Aún peor, su visita se dio en el marco de los festejos navideños, donde a decir por la cantifleada de su spot de estar preparados, nos deja al descubierto al burócrata que desconoce uno de los problemas de mayor calado en México, que no es otro que la falta de oportunidades. De poco sirve estar preparados si las condiciones del mercado laboral están limitadas, donde prevalece la economía informal y donde a pesar de que ha aumentado la recaudación fiscal el gobierno es incapaz de crear condiciones para que los jóvenes, adultos y adultos mayores puedan incorporase al mercado de trabajo en condiciones que les permitan superar la pobreza en la que viven. De hecho, habría que recordarle al precandidato ciudadano, que en este año las estrafalarias ganancias registradas por la banca privada demuestran que la desigualdad en la distribución de la riqueza es abismal y que mientras los españoles gozan de los privilegios de un gobierno que favorece el saqueo, millones de mexicanos han cenado frijoles con gorgojo.

Así es imposible ser una potencia, habrá quien le crea al burócrata ciudadano sin partido, pero la realidad es que la continuidad y el continuismo han sumido al país en la corrupción, la pobreza, la violencia y el desánimo de salir adelante, hasta ahora el precandidato tricolor se ve fuera de forma en la precampaña y aunque el gobernador lo cobije con un cobertor, éste no da para sacarlo de un tercer lugar.

Entre tanto, inicia 2018 con la crónica de un cambio anunciado, tal como lo afirmó Octavio Paz, “la vuelta es cambio y el cambio vuelta… Vuelta quiere decir regreso al punto de partida y asimismo, mudanza, cambio”. Ver para creer.