Los Bichos Paches de Jacobo Domínguez

“El esfuerzo, la constancia, la dedicación y la disciplina hacen que el ser humano sea genial, pero si se distrae, no lo va a lograr”, sostiene Jacobo Domínguez Osorno, quien afirma que “cuando la gente ya tiene un camino al que tiene que seguir, las cosas le suceden en automático”.

Jacobo es originario de Nogales, Veracruz; se crió en la Ciudad de México, estudió la carrera de Biología que le permitió viajar por toda la República, vivió 15 años en Estados Unidos y ahora radica en Ixtacuixtla, Tlaxcala, donde se dedica a la elaboración de alebrijes.

Como parte de su trabajo creativo, Jacobo denomina a los alebrijes que realiza con diferentes materiales, incluso algunos reciclados, como Bichos Paches.

Este hombre de 63 años de edad menciona que decidió sentar sus reales en esta entidad porque tiempo atrás ya había radicado en Tlaxcala y “me gusta, es un estado extraordinario, con mucha cultura, además soy chef de comida prehispánica gourmet, me inspiró mucho la comida tlaxcalteca, el arte”.

Refiere que ahora que hay nuevas autoridades en Tlaxcala, le interesó hacer una propuesta para hacer arte con papel china y “entonces pegué el brinco para acá, estuve en Michoacán seis años, extraordinariamente me fue bien allá y ahora hay que hacer algo en este lugar”.

La entrevista con Jacobo se realiza en el lobby del Teatro Xicohténcatl de la ciudad capital, en donde tiene una exposición de alebrijes y además imparte talleres en este ramo.

“Vivía en Estados Unidos cómodamente, ya tenía varios años que no venía a México por la situación económica y social que tenemos en el país, entonces me ofrecieron irme a vivir a Canadá, dije me voy, pero en ese transfer hubo una pequeña falla y tuve que venir a México en lo que se arreglaban los documentos y me quedé, se accidentó mi mamá, una ancianita de 90 años de edad, me quedé a cuidarla y le prometí que si se aliviaba, yo no me iba a volver a ir nunca más, se alivió y me quedé”.

–¿Cómo incursionó en el mundo de los alebrijes?

–Fue algo extraordinario, cuando ya tienes un camino al que tienes que seguir, las cosas te suceden en automático. Recuerdo que así como a Gandhi lo bajaron a patadas del tren porque era hindú, así me pasó a mí, tuve una accidente, una lesión a nivel de columna, quedé parapléjico, pensé que ahí se había acabado mi vida. Ya venía haciendo algo de modelado en papel china en piñatas, entonces mi madre me dijo querías una oportunidad de hacer algo en papel china, ahí la tienes, dedícate.

A partir de ahí se abocó a realizar trabajos en papel china con lo cual se rehabilitó, “me levanté y así nace la técnica Pache que es papel de china endurecido, así me comienzo a dedicar a hacer alebrijes, animalitos raros, artesanías con materiales reciclables y lo convierto en una propuesta de ayuda a las comunidades más humildes, motivado también por mi madre que me pidió enseñar a la gente lo que yo sé hacer”.

En las creaciones de Jacobo se pueden encontrar alebrijes que llama Bichos Paches, “que son seres fantásticos que nacen de la mitología mexicana. Como no quiero que sean alebrijes de papel china, adoptan el nombre de Bichos Paches”. En la exposición hay figuras de hasta tres metros de altura.

–¿Qué busca en su labor creativa?

–Yo creo que todos los que nos inspiramos en las cosas monumentales de pensamiento y de acción, de ahí que hice mi primer récord Guinness en Estados Unidos del guacamole más grande del mundo, en Michoacán hizo el taco de carnitas más grande, después en Río Blanco el chile atole más grande y creo que es enseñarle a la gente que podemos hacer el alebrije más grande del mundo o el Bicho Pache más grande, la marioneta más grande del mundo, la quesadilla de huitlacoche, lo que quieran los mexicanos se puede hacer, tenemos ese don, esa especialidad.

“Podemos hacer cosas grandes, cosas monumentales, para asombrar a los jóvenes y niños a fin de que sepan que hay muchos mexicanos que trabajan por un México grande, por un México desarrollado, por una cultura grande como la de nosotros”, asienta.

Jacobo Domínguez relata que también es cantante de trova en zapoteco y por eso invita a los jóvenes a superarse, ya que él no tuvo la posibilidad de estudiar en una escuela de arte, música o gastronomía y resalta todo lo que puede hacer.

“Trato de que los jóvenes digan yo también lo puedo hacer, todos podemos. Me gustan las artes”.

Menciona que tiene un amigo de 80 años de edad y le preguntó si podía hacer los Bichos Paches, a lo que Jacobo le respondió: “yo no creo, yo soy el maestro; el que debe creer es usted. Eso es lo que les enseñó a los jóvenes, que saquen provecho de sus debilidades, de sus fracasos, porque es ahí donde se aprende. El esfuerzo, la constancia, la dedicación, la disciplina hacen que seamos geniales, si se distraen, no lo van a hacer”.

–¿Es difícil hacer un alebrije?

–No, es muy fácil, aquí doy un pequeño curso de iniciación al papel china y niños de 3 o 4 años de edad han venido a hacer su figurita. Le digo a la gente que atiendo a personas de 3 hasta 95 años.

En el lobby del teatro las piezas que exhibe también están a la venta para obtener recursos con los cuales segur haciendo su trabajo.

“Aquí encuentras una pulsera desde 25 pesos hasta un alebrije monumental de 75 mil pesos, de 10 mil, de 15 mil, de 7 mil 500 pesos. Increíblemente estamos por debajo de los precios de los alebrijeros tradicionales y la propuesta es todo a base de papel china”, enfatiza Jacobo.

Comenta que con clientes de Estados Unidos, de Playa del Carmen y Guadalajara ha vendido alebrijes monumentales porque son para decorar restaurantes.

–¿Qué tanta cultura hay por el alebrije en México?

–La cultura del alebrije es enorme, los alebrijeros de Oaxaca comenzaron a vender su artesanía de forma popular y ahora hay un mercado grande en Alemania. Creo que con la película Coco vamos a tener más oportunidad de venta de alebrijes y de las calaveras.

Recuerda que en la pasada temporada de Todos Santos realizó tres calaveras monumentales en Calpulalpan.

“Esas tres figuras se movían entre la gente y eso es lo que tenemos que hacer, trabajar por nuestras comunidades y por nuestros pueblos. Yo no soy veracruzano, ni poblano ni michoacano, soy mexicano, lucho por la cultura de nuestro pueblo por medio del arte”, puntualiza Jacobo.