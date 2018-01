Discutirá CAP apoyo a candidato presidencial; debe estar comprometido con el campo

El Congreso Agrario Permanente (CAP) aún no ha definido una postura en torno a apoyar a algún candidato o fuerza política en este proceso electoral para elegir presidente de México, pero de hacerlo tendrá que ser a favor de un proyecto comprometido con el sector campesino, señaló José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal.

Solo en el caso de la Unión Campesina Democrática (UCD), organización integrante del CAP, identificada con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de la que es líder en esta entidad, expuso que desde abril del año pasado decidió “que irá con la candidatura” del morenista Andrés Manuel López Obrador.

Ahí no nos queda duda, vamos a apoyar en todo el país con lo que tengamos y en algunos estados con más fuerza, como Chiapas, Estado de México, Michoacán y Ciudad de México, en el caso de Tlaxcala vamos a promover y a defender el voto, dijo.

En cuanto al Frente Ciudadano por México (FCM), conformado por el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano (MC), refirió que es “un esfuerzo importante que desde hace mucho tiempo se debió haber hecho, solo que en esta coyuntura es sorprendente que se integre a Acción Nacional y que además lo encabece”.

En su opinión, esta alianza “rompe” de cierta manera con la coalición de izquierdas, porque estas ya no prevalecen, se desdibujaron mucho y predominan más los planteamientos de la derecha, lo cual “es muy delicado”.

Avizoró que esta circunstancia puede restar votos al FCM, pues muchos militantes y simpatizantes del PRD y MC “se sienten sorprendidos”, lo cual favorece a López Obrador y a Morena, al no presentar al ciudadano una izquierda definida, por lo que buscarán “algo que más se le parezca”.

Pero también aceptó que es criticable el “gabinetazo” planteado por Andrés Manuel López Obrador, compuesto por tecnócratas vinculados a la derecha o al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que la UCD, al igual que otras organizaciones, ha levantado la voz en contra en señal de inconformidad.

Aunque vamos a votar por él, no vamos a permanecer callados e inmóviles, pediremos que (de ganar) se cumpla lo que se prometió, que lo que no esté bien se corrija, subrayó.

En cuanto a la postura del CAP remarcó que será necesario abordar el tema al interior y buscar propuestas que transformen la política neoliberal de los últimos sexenios, “amén de que algunas organizaciones que lo conforman estén identificadas con una militancia priista, panista o perredista”.

Resaltó: “Aun con eso va a prevalecer la idea de que sea por alguien que muestre interés por los que menos tienen, por ejemplo, el sector campesino. No es solo el tiempo de candidatos ni de partidos, es de todos los mexicanos y queremos estar presentes”.

No hay certeza –asentó- de que el CAP se sume al PRD, como en los comicios locales de 2016, ya que en esta ocasión debe ser una determinación “bien pensada, con mucha perspectiva y además, con un compromiso de acercamiento y mejoría para el campo”. Agregó que no podría asegurar si esta confederación definirá un apoyo, “pero sí lo vamos a hablar en este primer mes del año, ya no queda mucho tiempo”.