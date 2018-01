Mil 120 personas obtuvieron empleo con capacitación focalizada en 2017: Sepuede

El coordinador general del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), Luis Vargas González destacó que mil 120 personas se colocaron en una vacante después de ser capacitadas en la especialidad requerida por las empresas en Tlaxcala el año pasado, con lo cual se evitó traer personal de otras entidades e incluso países.



Mencionó que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez dio la indicación de preguntar a los empresarios qué mano de obra especializada les hace falta y que no hay en Tlaxcala a fin de capacitarla con el objetivo de no traerla de otros o país.



A partir de ello, indicó, “buscamos una estrategia para capacitar a gente especializada en Tlaxcala, por ejemplo montacarguistas o en mecatrónica, y con ello se pudieron cubrir el año pasado mil 120 vacantes en empresas que requerían mano de obra para determinadas tareas”.



De manera paralela, Luis Vargas mencionó que las empresas también ofertaron plazas que no son tan especializadas, pero la gente la traían de Puebla o Ciudad de México porque no se cumplán ciertas especificaciones, “entonces lo que buscamos es cómo los tlaxcaltecas pueden cubrir estas plazas y en general sí hemos logrado cubrir parte de las 14 mil vacantes se tuvieron en 2017, fueron como mil 120 casos”.



Sin embargo, el funcionario estatal observó que la gente a veces está renuente a capacitarse porque piensa que es perder el tiempo, pero no se han dado cuenta que los institutos de capacitación para el trabajo del país son esenciales para lo que demanda la planta productiva en México.



“Seguro que vamos a seguir encontrando vacantes, día a día las necesidades van cambiando y la globalización hace que las empresas vayan más rápido de lo que muchas veces el sistema puede ir. Entonces cuando nosotros vamos apenas a alcanzarlas, las empresas ya están en el siguiente paso y eso hace que no las podamos alcanzar tan eficientemente”, anotó el coordinador general del Sepuede.



Por ello es fundamental la articulación consistente entre instituciones públicas y las empresas.



Indicó que el Sistema Nacional del Empleo (SNE) es el centro reclutador más grande del estado y Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) imparte cursos para instruir a personas a fin de que se inserten en una vacante con sueldos mejor pagados.



La idea, puntualizó, es formar al doble de personas de las que demanda la planta productiva, ya que por lo general hay desertores.