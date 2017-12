Ana María no deja de trabajar a los 81 años de edad

Elizabeth Ramiro Vázquez / En Tlaxcala y en México existen varios ejemplos de madres solteras, divorciadas y viudas que tienen la necesidad de sacar adelante a sus familias debido a la falta de dinero, pero al no tener una formación académica, buscan diversas alternativas para darle sustento a sus hijos.

Pero no solo las mujeres que no tienen pareja están en esa condición, quienes no por el simple hecho de tener un matrimonio significa que gozan de estabilidad económica, pues ahora la mayoría de las parejas casadas tienen que trabajar, tanto el hombre como la mujer, para cubrir las necesidades básicas de sus respectivos núcleos familiares.

La señora Ana María Bretón es uno de estos ejemplos, quien ante la crisis económica por la que atravesó en algún momento de su vida, se vio en la necesidad de vender tacos y quesadillas por las calles de la ciudad de Tlaxcala a fin de darles profesión a sus cinco hijos.

“A todos les dimos escuela a partir de la venta de los tacos, todos son maestros”, refiere esta mujer adulta, de piel morena, marchita por el paso de los años, pero sobre todo por las condiciones en las que tuvo que luchar por la vida para lograr su sueño, ver a sus hijos triunfar como profesionistas.

Esa necesidad y ambición como madre para que sus entonces pequeños superaran sus condiciones de precariedad, la llevó a incursionar en su negocio propio y aunque los estereotipos de sus tiempos eran otros, ella los enfrentó y dominó.

Desde hace casi 50 años trabaja en la venta de antojitos, esos que ofrece entre parroquianos y gente que a su paso encuentra por las principales calles de la ciudad de Tlaxcala.

Ataviada en esta temporada del año con dos suéteres, calcetas y un rebozo, carga una bolsa de plástico en donde acomoda celosamente sus tacos, quesadillas, salsa, queso y crema, mismos que hacen las delicias de decenas de personas que todos los días comen sus productos.

Pero a pesar de que sus hijos ya tienen una profesión, con 81 años de edad, doña Ana María sigue con la venta de tacos y quesadillas, porque asegura que ya se acostumbró a trabajar y no depender de sus hijos es lo que la revitaliza.

Ella, originaria de San Miguel Tlamahuco, Totolac, se considera una mujer independiente y acostumbrada al trabajo, una mujer que de lunes a viernes, a partir de las 5 de la mañana, empieza a elaborar sus tacos y quesadillas, para después salir a venderlos, pero es en esta temporada donde la venta es baja para ella, porque muchas personas van a visitar a sus familias a otros estados o salen de vacaciones, por eso reduce la producción, pero no las ganas de seguir en su lucha.

“Vendo poquitos, me bajó la venta porque no hay gente, ahorita traigo 20 o 30 taquitos y 30 quesadillas”, refiere.

Doña Ana María dice descansar los sábados y domingos, pero es sólo en apariencia porque hace mención que esos días los ocupa para hacer las labores el hogar.

“Pero nada más entre comillas porque en la casa hay que lavar trastes, hacer todo el aseo de la casa, ir a comprar el recaudo del lunes en el mercado de los sábados”.

Así como la historia de doña Ana María, encontraremos muchos otros relatos de mujeres que han salido adelante y que podríamos tomarlas como ejemplo para darnos cuenta de la importante participación que tiene la mujer en el campo laboral.

El que la mujer lograra entrar al ámbito laboral o el hecho de que los hombres dejen trabajar a sus esposas ha sido un proceso complicado porque esas ideas machistas aún persisten en algunos varones que creen que ellas están hechas para solo hacer labores del hogar, lo que ocasiona que las féminas sufran de discriminación o violenten sus derechos humanos.

Pero eso muy poco le interesa a doña Ana María, quien quiere seguir en su lucha, hasta que tenga fuerzas “en las piernas y en los brazos”, porque reitera que no quiere depender de nadie.

Por ello, disfruta como ninguna gozar de plenitud y salud, pues ante la pregunta de cómo se siente a sus 81 años de edad, responde:

“Pues cómo me ve, yo me siento a todo dar y aunque ya no hago la misma cantidad de tacos y quesadillas que hace años, porque ya no es la misma fuerza ni la necesidad, gracias a dios me siento bien, con ganas de salir. No sé qué vaya a ser de mí cuando ya no pueda, creo que me acabaría la tristeza, porque no sé estar quieta ni en casa”.

Y aunque sus hijos y nietos ya no quieren que trabaje, “sigo y quiero seguir hasta donde pueda. Yo creo que si paro me puedo enfermar, porque ya estoy acostumbrada a darle al trabajo, por eso no quiero que dejemos de hacer algo ni en casa ni en la calle. Tengo muchos conocidos que me compran y me dan fuerza para seguir adelante, también lo que sea de cada quien, no me duele nada, no tengo enfermedad, por eso sigo aunque ya no como antes”.

Doña Ana María está decidida a trabajar, de ser posible, hasta el último día de su existencia, aunque está cierta también que “eso es lo que quiero y pido, pero hay muchas cosas que no solo dependen de uno, sino de otras cosas. Me cuido y todo, pero no sabemos qué vaya a pasar, solo el de arriba sabe y no podemos adivinar”.

Por eso, dice que vive al día y sin mayor aspiración que “terminar el día como lo empecé, con muchas ganas y ánimo, de lo demás, no nos falta nada. No me sobra tampoco, pero todo nos va bien y así me gustaría terminar”.