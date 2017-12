Victoria Cruz Romano consigue un 2017 espectacular

Victoria Cruz Romano es una de las mejores atletas de la entidad, y lo confirmó este 2017, donde consiguió medalla panamericana en su especialidad dentro del karate y con ello consiguió los méritos suficientes para ser designada como Premio Estatal del Deporte en este año.

Victoria Cruz Romano, en la categoría de deportista, Raúl Ignacio Ortiz Mello, en entrenador y Ramón Camacho Aquino en Fomento, Protección o Impulso de la Práctica de los Deportes fueron designados como los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2017.

Victoria Cruz Romano, seleccionada nacional de karate do en la modalidad de kata, tiene entre sus principales logros internacionales oro en el Open de Panamá, plata en el Panamericano Juvenil de Argentina, bronce en el Centroamericano y del Caribe en Venezuela, además de sumar su sexto título consecutivo en el Nacional Juvenil Nuevo León 2017.

Raúl Ignacio Ortiz Mello entrenador de futbol para Ciegos y Débiles Visuales, cuenta con la medalla de oro en la Paralimpiada Nacional en Colima 2017, además del primer lugar en el Nacional Futbol para Ciegos realizado en Puebla.

Ramón Camacho Aquino fue designado como ganador por el impulso a los deportistas Ciegos y Débiles Visuales, quien ha ayudado a obtener los primeros lugares en la

El Premio Estatal del Deporte 2017, que consta de 110 mil pesos será repartido equitativamente entre los tres galardonados quienes también recibirán la medalla conmemorativa.

Plata en el Panamericano

La karateca poblana Victoria Cruz Romano se agenció la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de la especialidad, justa que se desarrolló en Buenos Aires, Argentina con la participación de 863 exponentes de 22 países.

Cruz Romano, se mostró contenta por los resultados obtenidos en este acto donde se midió ante exponentes de gran calidad, ya que enfrentó cuatro rondas, “todas las pase por 3–2 a favor mío, a excepción de la última, perdí con la oponente de Perú, la primera ronda fue contra Chile, después me enfrenté a la representante de Perú, luego a Brasil y finalmente perdí contra la otra peruana, me siento satisfecha del resultado”.

La poblana, quien es la principal exponente de kata a nivel nacional, destacó que la contienda superó sus expectativas, sobre todo por el gran nivel de las rivales, sin embargo iba bien preparada y estar en el pódium significó el cumplimiento de sus metas.

“El estar sola en el tatami, con las katas sobre todo que es mi especialidad, el poder crear un mundo para mi solita, lograr disfrutarlo y hacer que los demás lo disfruten al igual porque a través de hacer algo que me gusta logro conocer otras partes del mundo y a muchas personas”.

Este campeonato panamericano daba al primer lugar el boleto para el Mundial de la especialidad a realizarse en España, y pese a que no se cumplió con el oro, Victoria manifestó que se mantiene como carta fuerte para disputar otros torneos y seguir sumando puntos en esta modalidad, la cual requiere mayor concentración y perseverancia.

“Me sentí contenta, el bronce fue en adultos, fue un gran resultado, no estoy satisfecha por que esperaba avanzar más, pero me dejo como experiencia una gran retroalimentación aprender de eso ya que me toco contra una de las mejores”.

Victoria Cruz Romano es una Joven Poblana Medallista Nacional en Karate, es especialista en Formas o Katas como comúnmente se les conoce en este deporte y ella nos habló un poco de sí misma y su experiencia como deportista.

Victoria es una chica con altas expectativas, que en ocasiones como le sucede a muchos deportistas individuales se tiene que limitar al no haber presupuesto por parte de la Conade por lo cual es necesario a veces moverse por sus propios medios.

“Satisfecha con el trabajo que hemos logrado, desde este año hemos tratado de que el resultado sea constante, en los selectivos de Enero Clasifique en mi categoría y en la de adultos por eso estoy satisfecha tanto con mis maestras como conmigo misma”.

Expresó que uno de sus principales orgullos es representar a Puebla, situación que ha realizado durante muchos años de manera exitosa, siempre con buenos resultados dentro de la especialidad de formas en el karate.

“A Puebla pues contentísima porque no hay tantos competidores poblanos y ser de esas pocas con alto nivel se siente muy padre es un orgullo y representar a México es un placer por que se demuestra que México puede salir adelante porque aquí hay coraje y talento”.

Combinar los estudios y el deporte es una situación complicada, pero Victoria Cruz va a en el camino, está en la UAP empezando su licenciatura donde empieza a tomar los primeros pasos dentro de la Química.

“Entre a la Licenciatura de Química en la Universidad Autónoma de Puebla, espero que el entrenamiento de otros años me ayude ahora ya que he logrado tener un cierto nivel, considero que no debe haber tanto problema, mi facultad me queda cerca de los entrenamientos y le voy a echar ganas al deporte y al estudio”.