Sorprende alza del pasaje a usuarios; inconforma a Udtet nueva tarifa

Sin previo aviso, la mañana de este miércoles 27 de diciembre usuarios del servicio colectivo de pasajeros fueron sorprendidos con el incremento a siete pesos en la tarifa de parada mínima. Para algunos es un golpe a la economía familiar y para otros es parte de los constantes aumentos a los precios.

En el caso de Araceli, quien viajó acompañada de su abuela, fue un suceso “feo”, pues desconocía la medida aplicada a partir de esta fecha. Mostró que solamente llevaba en el monedero lo justo para pagar con la cuota anterior. “Me faltan 50 centavos, o sea, un peso” para cubrir el importe de las dos.

Comentó que la combi que abordó no exhibe ningún anuncio o aviso respecto del incremento, como lo han hecho transportistas en años anteriores cuando se registra un alza, para que el usuario tome previsiones.

Araceli, quien es ama de casa, refirió que este crecimiento en el costo del servicio le afecta, porque frecuentemente se traslada de Santo Toribio Xicohtzinco hacia la capital del estado. Hasta ayer pagó nueve pesos en esta ruta y a partir de ahora 9.50.

Aumentan el salario y todo sube, la gasolina y la canasta básica. No conviene. A lo mejor de momento no lo siente uno, pero lo del pasaje se junta con todos los gastos y ya no me va a alcanzar, qué tanto falta para que llegue a los 10 pesos, yo creo que ahí van a parar en otro empujoncito. ¡Qué gandayas!

Desconcertada, Maricela señaló que este “es el primer día que salgo, después de la navidad, y antes no se dijo nada; ¿no que ya no iban a aumentar?, hoy me salen con que debo pagar siete pesos, en lugar de 6.50, de qué sirve que le suban al salario”, reclamó.

José Carlos López, empleado, mencionó que hasta cierto punto entiende esta situación y expuso: “Todo tiene que subir, si aumenta la gasolina por qué no lo demás”.

En el mismo sentido se expresó Alfredo. Dijo que “está bien” el incremento, a pesar de que perjudica la economía familiar, ya que los transportistas también necesitan dinero para pagar los gastos de combustible y la cuenta del chofer.

El joven apuntó que hay personas inconformes con este aumento, pero que tiene conocimiento de que el transporte es una actividad complicada y que los conductores “deben sacar para todo, no es fácil, hay que comprender”.

Desde su perspectiva, los 50 centavos de crecimiento en la tarifa “no es mucho”, pero –enfatizó- que ya le dejen hasta ahí”. Agregó que diariamente gasta 15 pesos para trasladarse de su casa hacia su centro de trabajo.

José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP), refirió que esta “es una noticia desagradable”, no solo por el aumento al costo del pasaje, sino en todos los productos y servicios.

Es preocupante que por esta situación “pongan a pelear a la gente”, porque por un lado los transportistas exigen incremento y por otro, los trabajadores también, sin embargo, el crecimiento del salario mínimo fue “muy pequeño y no alcanza para mucho”, indicó.

Expuso que la población enfrentará “aprietos económicos muy duros” desde este momento y en 2018, por lo que demandó elevar el número de empleos y bien pagados, de lo contrario “a duras penas se podrá sobrevivir”.

Reiteró que los paisanos que se arriesgaron a cruzar la frontera en Estados Unidos para buscar un trabajo, son quienes salvan a las familias mexicanas de estas crisis.

Por esta razón, insistió en que el gobierno “podría subsidiar el transporte colectivo; parece que un diputado presentó una iniciativa semejante, pero vemos que solo hay protección para los intereses de los ricos”.

No descartó la posibilidad de presentar una petición formal para que este servicio sea subsidiado, pero antes de hacerlo expondrá esta propuesta a las dirigencias de organizaciones agrupadas al CAP.

Lo haríamos como una manera de protesta y también de iniciativa, para ver si algunos de los diputados son sensibles y lo aprueban, así como lo hicieron con el incremento a la tarifa de energía eléctrica, como si todo mundo ganara como ellos. Es delicado, agregó.

Juárez Torres recalcó que los sectores más vulnerables ya no soportan los constantes aumentos, sobre todo en gas, electricidad y alimentos, como la tortilla y frijol, además de los tradicionalmente registrados en esta temporada navideña en los productos para los festejos del 24 y 31 de diciembre.

En contraste, Luis Texis Hernández, dirigente de la Unión por la Defensa de los Transportistas del Estado de Tlaxcala (Udtet), aseveró que este incremento “no alcanza para nada” porque en enero el precio de la gasolina pasará a 20 pesos “y eso es muy alarmante” para el sector, por lo que tratará de acercarse nuevamente al gobernador Marco Mena para replantear que es necesario elevarlo un peso más.

Otro problema –remarcó- es que el gobierno del estado ha exigido un parque vehicular de modelo reciente “y hasta de lujo”. No hay consideraciones para los transportistas. “Estamos tristes” por esta determinación de las autoridades.

A la mayoría de agremiados, entre ellos los de Calpulalpan, Huamantla, Apizaco, Tlaxco, Zacatelco y otros, “nos duele que nuestro gobierno nos haya dado solo un tostón”.

Por tanto, nuevamente presentará su propuesta de incremento de otra cantidad igual a la autorizada recientemente, pues el transporte es un sector que mueve la economía del estado y que hace posible que la población llegue a su destino “a la hora o que se mueva hacia dónde va; le damos un servicio eficiente y con buenas unidades”.

No estamos pidiendo de más, somos congruentes ante la sociedad y usuarios, quienes sí están inconformes con la medida, pero solo es consecuencia de varias situaciones. Un peso estaba más que bien, insistió.

En cada unidad suben alrededor de 200 pasajeros, “de a tostón, salen 200 pesos, pero si la gasolina sube, se complica más, está muy cara, y la canasta básica y el gas doméstico también. No hay congruencia”, acentuó.

Luis Texis Hernández anotó que es importante que la población usuaria sepa que el aumento es una necesidad que tienen los concesionarios “porque todo se va a poner muy caro” en 2018 y requirió comprensión.

Solamente autorizaron 50 centavos, yo pedía un peso. Apenas hace un mes y medio, cuando una plataforma de servicio de taxi empezó a operar, lo exigí al gobierno, pero mi compañero Indalecio (Saucedo, de la Coordinadora Estatal de Transporte) dijo que no era tiempo para solicitarlo.

Esa cantidad autorizada para la tarifa –resaltó- puede ayudarnos “en algo”. En enero pasado esta organización planteó un peso y fue criticada; sin embargo, otras dirigencias demandaron dos pesos y ahora ya se retractaron.

Aquellos que dijeron que el aumento no fuera mayor, tienen tantos intereses, pues algunos de ellos ya ampliaron la ruta hacia Galerías Tlaxcala (centro comercial ubicado en la capital del estado) y de esta manera se conformaron.

En su opinión, la reforma energética ”ha sido nada más chanchullo”, porque en el caso de la gasolina aún no se percibe que haya un beneficio con precios más bajos ni competencia entre las empresas que venden este combustible.