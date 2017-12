Por indefinición federal, Congreso no ha avanzado en sistema anticorrupción: Sánchez

La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Sánchez Santiago indicó que a pesar de que presentó junto con sus compañeros de bancada diversas iniciativas en torno al Sistema Estatal Anticorrupción, estas no pudieron ser dictaminadas debido a los contratiempos que ha presentado el sistema a nivel federal “ya que no podemos avanzar si no hay una definición legal a nivel nacional.

Con ello, descartó que se trate de una omisión de los diputados locales o de la bancada mayoritaria del PRI, pues aseguró que existe la convicción de los integrantes de la LXII Legislatura local de avanzar en este tema.

Ello luego de que este miércoles se diera a conocer que en la congeladora legislativa se quedaron este año las diversas propuestas que hicieron los diputados para crear el andamiaje legal que dé sustento y operatividad al Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Tlaxcala (Seaet), pues solo han sido aprobadas las reformas a uno de los 15 ordenamientos que se requieren para ello.

Es más, se puntualizó que a medio año de que fueron aprobadas la reformas constitucionales que dan origen al Seaet y a las diversas figuras creadas al amparo de éste, como el Tribunal de Justicia Administrativa, adscrito al Poder Judicial, los consejos ciudadanos en la materia, así como la fiscalía especializada en este rubro, en los hechos no existen avances respecto a las leyes secundarias

Al respecto, la vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local sostuvo que la fracción del PAN impulsó el avance de este ordenamiento, debido a que fue una de sus máximas prioridades para el segundo período ordinario de sesiones recientemente culminado, aunque éstas no prosperaron.

“Un tema prioritario por lo menos para el grupo parlamentario del PAN es el sistema anticorrupción, que desgraciadamente a nivel federal está muy lento y nosotros dependemos de que ya quede la legislación federal ya bien definida para que nosotros la podamos armonizar aquí en el estado”, explicó la legisladora.

Sánchez Santiago consideró que el diseño de este sistema es un tema “muy importante”, debido a que la seguridad, en México y en Tlaxcala, es una de las mayores demandas que tiene la ciudadanía.

“Combatir la corrupción es algo que se volvió un tema lacerante para la sociedad, para la ciudadanía, la corrupción implica subdesarrollo, realmente no se optimizan los recursos cuando hay corrupción, de manera que esto debe de ser algo fundamental y que bueno nosotros estaremos insistiendo aquí en el Congreso de sacar la legislación”, agregó la diputada panista quien confió que en el primer periodo de sesiones de próximo año puedan concluir esa tarea.