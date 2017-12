Equilibrado y no es oneroso el aumento a la tarifa del transporte en Tlaxcala: Arévalo

Como equilibrado y sin ser tan oneroso, calificó el presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Trasporte del Congreso local, Arnulfo Arévalo Lara, el incremento de 50 centavos a la tarifa del servicio público de pasajeros, la cual a partir de éste miércoles es de 7 pesos la parada mínima.

Sin embargo, refirió que la medida seguramente afectará y generará malestar tanto en la ciudadanía que ahora gastará más recursos en dicho servicio, como en los concesionarios de transporte público, quienes exigían un aumento superior a los dos pesos por parada mínima. “Nadie quedará a gusto, pero entiendo que se tenía que hacer”, dijo el priista.

Tal como lo informó La Jornada de Oriente en su edición de este miércoles, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte) autorizó la nueva tarifa para el servicio público de pasajeros, la cual es de 7 pesos la parada mínima, que comprende de uno a seis kilómetros, más 10 centavos por cada kilómetro adicional de recorrido, la cual entrará en vigor a partir de este 27 de diciembre.

Para el caso del servicio de transporte público de primera, la tarifa que ahora autorizó la dependencia estatal es de 8 pesos.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Movilidad de la LXII Legislatura local sostuvo que es facultad exclusiva del Ejecutivo local, a través de la Secte autorizar o fijar la tarifa en el servicio concesionado de transporte público estatal, de ahí que estimó que “seguramente fue un aumento analizado, pensado, y de ser posible acordado con los transportistas”.

Abundó que si bien el incremento es de 50 centavos por parada mínima “éste habría podido ser mayor, ya que los señores y las agrupaciones de transporte pedían aumentos mayores; ellos nos habían hecho una solicitud considerable, pero les pedimos que se tuviera el cuidado para no afectar el bolsillo de la ciudadanía, que usa el transporte y que fueran considerados para no afectar a los usuarios, y creemos que fue así”.

Entonces considera que este aumento no afectará al bolsillo de la ciudadanía, se le inquirió.

Todo lo que sea incremento en los precios y del caso del pasaje, claro que afecta a los bolsillos de la economía familiar, pero también debemos tomar en cuenta que no había habido aumentos y los precios de insumos de los transportistas como no los hicieron saber, tanto en gasolina, refacciones, unidades, sí han incrementado, así que creo que debemos entender, creo que el aumento fue equilibrado y no es tan oneroso como pudo ser, espetó.