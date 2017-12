Preocupa a Coduc uso electorero de programas públicos en 2018

En este año el PROAGRO Productivo tampoco fue entregado a tiempo a los campesinos, por lo que preocupa que al igual que otros programas de gobierno, sea repartido víspera la elección del 1 de julio de 2018, aseveró Alejandro Martínez Hernández, dirigente estatal de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc).



Avizoró que la apertura de ventanillas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) “será muy rápida y cerrará en marzo, pero lo guardado de este 2017 lo dispersarán en ese periodo para anunciarlo con bombo y platillo, para que luego aparezcan por ahí los candidatos”.



Por eso, insistió en que los programas de esa dependencia y otros que maneja la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), “tienen un tinte electorero”, pese a que integran una comisión de verificación para constatar si los recursos fueron ocupados.



“Los programas siguen siendo condicionados, porque no los entregan en tiempo y forma sino hasta el momento de la elección, ahorita andan muy movidos los delegados y los sub delegados entregando cosas y apapachando a la gente. Quieren que quede su cirio arriba para que las velitas sigan en las delegaciones”, expresó.



Martínez Hernández refirió que en el caso del PROAGRO Productivo, en Sagarpa deberían tener “tantita vergüenza y reponer el dinero a la gente que no lo recibe oportunamente, debido a la burocracia al interior de la dependencia, qué bueno que hubo una reincorporación, pues hay personas a las que por muchos años no les dieron hasta porque le caen mal al del Cader (Centro de Apoyo al Desarrollo Rural), por mil cuestiones”.



Señaló que varios agremiados de Coduc no tuvieron el apoyo de este año a tiempo, el cual supuestamente está asignado para incentivar la producción del campo mexicano “y evitar que los campesinos se vayan de mojados” a Estados Unidos.



Pero el PROAGRO Productivo es como el Seguro Popular, “no es seguro”, solamente lo liberan cuando hay muchas necesidades o para que los usen en las festividades de Todos Santos y las posadas. “Eso sí –añadió- les exigen justificar esta lanita que les dan, con una factura, cuando son recursos que ya están en el presupuesto para el sector”.



Consideró que todo esto “es una burla”, como el del registro del “iris del ojo, huella y labios, para estar inscrito en el padrón único de productores”, requisito para registrarse en un solo programa, además del desgaste económico que implica para el productor acceder a un beneficio de 700 pesos o mil 500 pesos. “Hay compañeros que dicen no vale la pena, porque me gasto hasta tres o cuatro veces más en ir al Cader donde hay que regresar varias veces porque no hay sistema o porque el trámite tiene varias fases”.