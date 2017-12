Cierran filas los cinco aspirantes a candidatos al Congreso de la Unión de la coalición por México al Frente

Los cinco aspirantes a candidatos tanto al Senado de la República como a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la coalición por México al Frente, sostuvieron una reunión en la que cerraron filas en torno a la necesidad de difundir las bondades y plataforma electoral que impulsan en Tlaxcala PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PAC.



En un encuentro celebrado en un conocido restaurante de la capital del estado llegaron los aspirantes y virtuales candidatos al senado, la panista Minerva Hernández Ramos y Alberto Amaro Corona, así como los aspirantes a la nominación de legisladores federales, el panista Humberto Macías Romero del distrito 01, Alejandra Ramírez Ortiz del PAC y aspirantes del distrito 02 y Juan Carlos Sánchez García de la demarcación 03.



Entrevistados al término del encuentro, los cinco coincidieron en señalar que si bien no existe una definición de candidaturas la interior del frente, “tenemos la obligación de cerrar filas para difundir la propuesta de nuestra coalición, porque es un proyecto que no distingue colores y solo vamos en la búsqueda de la unión para apoyar el desarrollo de Tlaxcala y México”, apuntó Ramírez Ortiz.



Por su parte, Hernández Ramos refirió que parte de este encuentro es a fin de establecer acciones conjuntas de cara a los comicios del próximo año, ya que “tenemos la necesidad de difundir qué es el Frente y de bajarlo a las estructuras, platicarlo con toda la gente. Y aquí no somos agua y aceite, aquí somos seres humanos con sentimientos e intelecto, que buscamos el beneficio de México.



Sin embargo, el panista Humberto Macías puntualizó que esta acción no es exclusiva de ellos cinco, sino de las estructuras, militantes y simpatizantes de los cuatro partidos que forman esta coalición.



“El ejercicio que se hizo del Frente es una acción que nunca se había hecho e involucra a muchas personas y creemos que nosotros tenemos que seguir en ese ejercicio, sobre todo, respaldando las acciones de esta unión por el bien de México y desde luego, coordinando las acciones para que éstas se lleven a cabo”, Macías Romero.



En tanto, Amaro Corona explicó que la unión en coincidencias de quienes integran el frente y de los cinco que tienen la aspiración de una candidatura permitirá “llevar un proyecto ciudadano, porque la gente no creé mucho en los partidos ni en los colores, sino en los proyectos, ese es el interés de la gente.



Por su parte, Sánchez García dijo que “el frente para mí fue una ilusión y que ya se convirtió en realidad, fue una ilusión desde hace siete año, que trabajemos, los que nos identificamos como amigos, de manera común, y ahora este proyecto se está cristalizando y ojalá sea para bien”, García Sánchez.



No obstante, los cinco coincidieron en señalar que no hay ninguna certeza de que ellos pudieran ser los candidatos del Frente, porque apuntaron que en el caso del PAN todavía no existe un proceso interno, de ahí que ni Minerva Hernández, Humberto Macías y Juan Carlos Sánchez García se hayan registrado a un proceso interno, pues los únicos que lo han hecho en el PRD son Alejandra Ramírez y Alberto Amaro, pero “si nosotros tenemos la fortuna de ser los abanderados, vamos a defender los derechos de los ciudadanos y de México, más allá de los partidos políticos.