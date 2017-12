Ahorro por familia puede llegar hasta mil pesos al adquirir leche Linconsa: Lastiri

Durante 2017 Liconsa mantuvo el costo de leche en 5.50 pesos por litro, pero habrá que esperar el planteamiento para el próximo año en cuanto a precio, pues actualmente cada beneficiario ahorra a la semana 40 pesos en promedio y en términos de familia puede significar hasta mil pesos, puntualizó Luis Roberto Lastiri Quirós, delegado de esta paraestatal en la entidad.



Expuso que en oficinas centrales opera un sistema de quejas, en caso de que algún usuario detecte que no se respeta la tarifa establecida, para que la institución verifique el señalamiento, pues “se toman en cuenta las opiniones de las personas”.



Pero –subrayó el funcionario federal, Tlaxcala es un estado que ha “sido muy beneficiados por este programa” de manera general, lo cual incluye el importe de este lácteo, alimento que “debe llegar a la gente que más lo necesita”.



Lastiri Quirós reflexionó que un litro de leche “en cualquier centro comercial cuesta entre 17 y 18 pesos, no baja de este costo, por lo que el beneficiario se ahorra 10 pesos en promedio por cada uno que adquiere en Liconsa”.



Por regla de operación –explicó-, una persona tiene derecho a recibir una dotación de cuatro litros, de ahí que a la semana significa que no gastó 40 pesos.



Sin embargo, resaltó que hay hogares con una cifra de seis o siete beneficiarios en este programa, lo cual se traduce en ahorro semanal de alrededor de mil pesos “que se pueden ocupar para otros gastos de la casa”.



El delegado aseguró que esta leche que se expende en varios puntos Liconsa distribuidos en territorio estatal, es fortificada con zinc, ácido fólico y, vitaminas, pues sostuvo que la calidad está garantizada.



“Está comprobado que un infante que la consume adquiere mayor masa muscular, crece más rápido”, subrayó. Por ello, el producto ya se otorga a adolescentes varones de entre 13 y 15 años de edad, luego de que Presidencia de la República ordenara que también fueran incluidos en estas acciones.



Recordó que antes de 2016 solamente niños de seis meses a 12 años eran beneficiarios, “y ahora los que no lo son aún, pero que tienen ese rango de edad hasta los 15, pueden acudir a las lecherías” a solicitar su ingreso para recibir el apoyo.



Expuso que el padrón sigue abierto y que se depura constantemente, pues hay personas que ya no requieren del producto, por tanto, su lugar debe ser ocupado por otras.