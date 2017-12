Comunidad LGBTTTI buscará que partidos los incluyan en propuestas de gobierno

La comunidad Lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) desistirá de acercamientos con la actual legislatura del Congreso del Estado de Puebla, ante el escaso interés que han mostrado los diputados para legislar sobre temas como el matrimonio igualitario.

Recordó que el año pasado el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, como lo que debió haberse reformado el Código Civil de esta entidad federativa, pero los representante populares se negaron a hacerlo.

Es por ello que algunos integrantes de la comunidad LGBTTTI han tenido que recurrir a amparos para poder unirse por la vía, con lo que se viola el derecho a la matrimonio sin discriminación.

“Al Congreso del Estado no le importó, no ha querido hacer estas modificaciones que tendríamos derecho, pero desgraciadamente ha sido, todo el tiempo, negativa”, lamentó Onán Vázquez, presidente del consejo directivo de Vida plena Puebla, No Dejarse es Incluirse A.C.

Es por esa razón que elaborarán una lista de propuestas en beneficio de este sector de la población, la cual presentarán a los candidatos que contiendan en las próximas elecciones, a fin de medir su grado de compromiso.

En un primer análisis hecho por esta organización, detectaron que los aspirantes a algún puesto de elección popular están dejando de lados los temas de la comunidad LGBTTI y solo hay dos partidos que hablan de diversidad sexual, pero sin mencionar cómo, cuándo y cuánto presupuesto destinarían a este tema.

“De hecho, nosotros vamos a presentarles una lista de propuestas para saber cuál de ellas sí la considerarían dentro de su plataforma de gobierno”.

La inclusión del concepto de diversidad sexual, consideró Vázquez Chávez, es solo para ganar votos o simpatía, pero no cree que los aspirantes en realidad estén realmente comprometidos con la comunidad lésbico gay.