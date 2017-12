PRD impugnaría decreto de presupuesto de 2018; hay inconsistencias, refiere Amaro

La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local analiza las vías legales para impugnar el decreto de presupuesto de 2018, reveló el líder de ese grupo, Alberto Amaro Corona, quien refirió que hubo irregularidades procedimentales que daría pauta a pugnar por la anulación del resolutivo.

En entrevista colectiva, el también presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local sostuvo que en el decreto de presupuesto hubo algunos ajustes a partidas y afectaciones a organismos autónomos, por lo que consideró que es viable que proceda cualquier recurso jurídico en contra del dictamen.

Los primeros minutos del pasado 15 de diciembre fue aprobado el decreto de presupuesto de egresos del estado de Tlaxcala correspondiente al ejercicio fiscal de 2018, por un monto por 18 mil 135 millones 704 mil 254.41 pesos, de los cuales a los poderes Legislativo y Judicial, les corresponderán 241 millones 700 mil pesos y 220 millones de pesos, respectivamente, mientras que a los organismos autónomos les distribuirán 242 millones 748 mil 78 pesos.

De éstos destaca la asignación de solo 75 millones de pesos al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), cifra que es menor 25 millones a la iniciativa del gobernador y 62 millones menos a los solicitados por los consejeros electorales.

Ante ello, el perredista refirió que buscan las estrategias legales para impugnar el decreto de presupuesto, ya que “los que hicieron mayoría defienden el gasto como si el dinero fuera de ellos, no entienden que es dinero público y es para satisfacer las necesidades de la sociedad tlaxcalteca… lamento mucho todo lo que viene sucediendo, por eso estamos analizando la posibilidad de impugnar el presupuesto.

-Les alcanzaría la representación para hacerlo, se le inquirió.

-Vamos a verlo, vamos a ver si nos alcanza, pero lo vamos a impugnar, tenemos 30 días para hacerlo, a partir de la aprobación tenemos 30 días y como ustedes bien saben apenas lo aprobamos el día miércoles de la semana pasada, respondió Amaro Corona.

Cuáles serían los argumentos para poder impugnar, se le reviró

Hay varias partidas que se disminuyeron y que por supuesto de por sí está mal, voy a poner de ejemplo uno, el sector salud que está en pésimas condiciones en nuestro estado, yo los invitó a que recorran cada uno de los centros de salud que hay en el estado y los hospitales regionales y el hospital, todos los hospitales que tiene Tlaxcala de manera pública que dependen del presupuesto estatal están en pésimas condiciones y le bajaron ahí recursos y por supuesto que no estamos de acuerdo se le debió haber aumentado.

(Además) hay 13 programas sociales que no conocemos las reglas de operación y que tampoco sabemos el padrón de beneficiarios el histórico, yo lo solicite de manera directa con la Secretaría de Planeación y Finanzas pero no lo hizo llegar y nos hemos dado cuenta que el gobernador no tiene ninguna intención de transparentar los recursos quiere seguir manteniendo al estado en opacidad y por supuesto que yo veo dos rutas de donde va a parar ese dinero: o todo el dinero se está yendo a la corrupción o lo están reservando para el año electoral, pero no lo vamos a permitir, concluyó, Amaro Corona.