Moreno Valle ya negoció con Meade entregarle los votos del PAN: Barbosa

Una semana después de la designación de José Antonio Meade como virtual candidato del PRI a la presidencia de la República, Rafael Moreno Valle lo buscó y pactó con él, entregándole los votos panistas al abanderado tricolor.

Así lo acusó Luis Miguel Barbosa Huerta, coordinador estatal de Morena, quién tildó estos acuerdos como “perversiones políticas”. Mientras que observa al Partido Revolucionario Institucional (PRI) entregándole la plaza al ex gobernador de Puebla.

“Moreno Valle pactó con Meade la semana siguiente a su designación Hubo una reunión en la que le dijo: todos los votos del PAN son para ti en el estado de Puebla”.

La oferta de Moreno Valle surgió como un pago de favores a José Antonio Meade, después de que lo ayudó a distender la relación que como gobernador tenía con el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

“Meade lo protegió en el gobierno de Peña Nieto, cuando había una enorme enemistad entre el gobierno de Peña Nieto y Moreno valle, al arranque del gobierno de Peña Nieto, él que arregló las cosas con el gobierno de Peña Nieto, fue José Antonio Meade. Me consta, no me lo contaron. ¿Quién era el quien encabezaba la pugna y rivalidad del gobierno de Peña Nieto con Moreno Valle?, Luis Videgaray, y ¿quién convenció a Luis Videgaray que ya no hubiera contradicción, pugna?, José Antonio”.

Barbosa Huerta señaló que es mentira que el Partido Verde Ecologista (PVEM) vaya en coalición con el PRI, ya que en la práctica también servirá a Moreno Valle, por lo que pidió a los aspirantes del PRI, Juan Carlos Lastiri Quirós y Enrique Doger Guerrero “que se pongan cabrones”.

“Esa alianza PAN, PRD; al Panal y al PRI nos lo vamos a chingar. Estamos trabajando”.

Sobre las aspiraciones de Martha Erika Alonso de Moreno Valle, dijo que son legitimas y precisó que no la tocara ni con el “pétalo de una rosa”, puesto que el adversario es Rafael Moreno Valle y no ella.

El coordinador de Morena criticó que el tricolor no represente un real oposición y que dentro de ese partido consideren que Puebla se merece sies años más de un gobierno similar al que ejerció Moreno Valle.

“Lo que yo estoy diciendo es que el PRI, el PAN y el morenovallismo han pactado en Puebla, no que han pactado la elección. Ya les dije que nos los vamos a chingar, entonces a mi no me importa que el PRD diga que va solo y al final va con Moreno Valle”.

El virtual candidato de Morena abundó que al poder hay devolverle sentido ético y moral “quitarle la frivolidad, quitarle la fatuidad, quitarle la tentación, volverlo un ejercicio de la gente”.

Por otra parte, Luis Miguel Barbosa, aseguró que a diferencia de elecciones pasadas, Morena se ha preparado con “cientos de abogados” para defender el resultado de la elección y evitar que, a diferencia de comicios pasados, les roben el triunfo.

En el tema de feminicidios, apuntó que Osorio Chong se volvió el protector de Rafael Moreno Valle, al resistirse a activar la Alerta de Género, pese a que casi suman cerca de un centenar de feminicidios en 2017.

“Porque las Alertas de Género tienen que ver con accionar políticas públicas preventivas para evitar que sigan cometiendo feminicidios. Lo toman como una agresión política, no como una realidad y el exhorto que hizo la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados a Gobernación ha sido resistido de manera necia, aberrante, por parte del gobierno (de Puebla)”.

La decisión de Segob de no activar la alerta, dijo, obedece a que el gobierno del estado envía informes en torno a acciones para prevenir el feminicidio, sobre una realidad que no es cierta y lo peor, abundó, es que la secretaría se da por satisfecha.