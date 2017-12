Las promesas irresponsables han venido de quienes nos han gobernado

José Antonio Meade precandidato presidencial del PRI, dijo en Puebla el 16 de diciembre que las “promesas irresponsables llevan a la quiebra”. Cabe recordarle que ellos prometieron que el TLCAN nos llevaría a las ligas mayores, y nos siguen insistiendo que las políticas de libre comercio y las políticas macroeconómicas de estabilidad son las condiciones para alcanzar un crecimiento sostenido, y nada de eso se ha cumplido. Sus promesas y políticas instrumentadas nos han llevado a tener menos industria, hemos perdido la autosuficiencia alimentaria, ha aumentado la economía informal, han disminuido los salarios reales, se ha recrudecido la extranjerización de la economía, se ha agudizado la desigualdad del ingreso, como el clima de violencia y delincuencia en el país.

Asegura el precandidato del PRI que “tiene la mayor experiencia y propuesta”, pero su experiencia y propuesta, es y ha sido impulsar la política económica predominante con los resultados antes señalados, donde los dueños del dinero han sido los favorecidos a costa de deteriorar el nivel de vida de la mayoría de la población.

Señala José Antonio Meade que “México será potencia cuando se cierren las brechas de inseguridad y corrupción”. El problema es que la inseguridad es resultado de los problemas de desempleo y miseria derivados de las políticas económicas que él y los gobiernos donde ha sido alto funcionario han instrumentado, por lo que si quiere que México sea potencia tendría que pronunciarse por políticas y propuestas diferentes a las actuales, cosa que no pasa por su mente, por lo que es él que ofrece soluciones sin esfuerzo. No desea cambio alguno a fin de seguir favoreciendo a las élites del poder económico. Se pronuncia contra la corrupción, siendo que cuando fue secretario de Hacienda en el periodo de Calderón, no hizo nada para frenar los actos de corrupción que la empresa brasileña Odebrecht realizó con personeros del PRI que pasarían después a ser directivos de Pemex. Y después como secretario de diversas dependencias gubernamentales en el gobierno de Peña Nieto, no realizó acto alguno para sancionar algún funcionario por corrupción, la cual ha sido generalizada en el actual gobierno.

Reiteró en su discurso en Puebla que “cumplir promesas irresponsables es lo que nos lleva a la quiebra, con las que se pierde la confianza y el empleo”, pues eso es justo lo que le ha pasado a quienes nos han gobernado al con las promesas irresponsables que nos han prometido crecimiento económico, y nos llevado a crisis, al estancamiento y al desempleo y subempleo, con la clara pérdida de confianza por parte de la población, que les ha reducido la calificación de evaluación al gobierno, como nunca antes había pasado.

En las propuestas de José Antonio Meade, plantea que “el combate a la pobreza pasa primero por la educación. Que todos los niños entre tres y cinco años estén en la escuela, queremos que todos los adultos terminen primaria y secundaria, porque el certificado de secundaria y de educación superior es la llave de entrada para un trabajo productivo”. Cabe aclarar que el combate a la pobreza pasa por generar empleos bien remunerados, por incrementar salarios y distribuir la riqueza. No es un problema de falta de educación la causa de la pobreza. Hay muchos desempleados y subempleados que están bien preparados y no encuentran empleo, debido a las políticas de libre comercio que nos han llevado a que las importaciones desplacen a la producción nacional y tengamos menos industria y sector agrícola. Asimismo, las políticas de alta tasa de interés y las políticas fiscales de austeridad con sus recortes presupuestales, contraen el consumo, la inversión y el mercado interno, y en consecuencia la actividad económica, los empleos y salarios, lo que acentúa la pobreza. El combate a la pobreza no pasa primero por la educación, sino por el cambio de la política económica que la ha priorizado, lo que no está en la mente de la gente que nos ha gobernado, ni del precandidato del PRI.

Es importante que los precandidatos o candidatos hagan propuestas concretas de cómo harán frente a los problemas y desafíos a encarar y superar, y no insistir en más de lo mismo, que la propia realidad ha demostrado que tales políticas en vez de llevaros a mayores niveles de desarrollo, han sido las causantes de que el país no nos pertenezca, y de aumentar el número de pobres, y la desigualdad existente.