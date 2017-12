La figura de Ricardo Anaya, ausente en el informe de los dirigentes del PAN en el estado

Ricardo Anaya Cortés, quien le arrebató la candidatura de la coalición Por México al Frente a Rafael Moreno Valle, se convirtió en el innombrable de la noche de ayer, cuando Jesús Giles Carmona y Martha Erika Alonso Hidalgo rindieron el segundo informe de labores de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

A pesar de que el presidente del albiazul exhortó a cerrar filas rumbo a la elección de 2018, a este acto no acudieron ni hizo alusión a panistas opositores al morenovallismo, como Eduardo Rivera, el mismo ex presidente de este instituto político, Rafael Micalco, o el ex senador Humberto Aguilar Coronado.

Ni los protagonistas del acto ni el ex aspirante presidencial Rafael Moreno Valle otorgaron declaraciones en torno a la vida interna del partido en el que militan o de la fallida intención del ex mandatario poblano de convertirse en el abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, rumbo a Los Pinos.

Minutos antes de las 7 de la noche arribó Moreno Valle al auditorio de la Reforma; sin embargo, rechazó platicar con medios de comunicación, argumentando que “la nota” sería su esposa.

En tanto que al final del evento el presidente, la secretaria, Moreno Valle, así como el gobernador José Antonio Gali y el alcaldes Luis Banck, salieron del recinto sin otorgar entrevistas; lo anterior pese a que momentos antes Giles Carmona dijo que el PAN es un partido transparente.

El acto, celebrado en la zona de Los Fuertes, también se convirtió en una pasarela de aspirantes a candidaturas por el PAN y de afines a Rafael Moreno Valle, pero también prácticamente en un autodestape de Martha Erika Alonso.

En su discurso, resaltó el papel que las mujeres tendrán en los comicios del 2018, asegurando que en el último par de años las han preparado para tal fin. “Las mujeres están listas para gobernar”, expresó al dar el discurso de bienvenida.

“Este proceso electoral también nos exige la participación activa de las mujeres y en Acción Nacional llevamos dos años preparándonos para contar con liderazgos competitivos. Nuestras mujeres sabrán representarnos, venciendo todos los obstáculos y desafíos que se presenten, porque no me queda duda de que las mujeres están listas para gobernar”, enfatizó.

El discurso fue secundado por Giles Carmona, quien le brindó su espaldarazo, asegurando que 2018 será el año de las mujeres; lo anterior en medio de versiones que apuntan a que Alonso Hidalgo buscará convertirse en la candidata del PAN rumbo a la gubernatura del estado de Puebla.

“Porque aparecerán en más de la mitad de las boletas electorales. 2018 será el año de las mujeres porque demostrarán que sí saben ganar elecciones, pero fundamentalmente 2018 será el año de las mujeres porque sí están listas para gobernar”.

El cierre del acto estuvo a cargo de José Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla, quién no milita en Acción Nacional, pero fue impulsado por este partido para llegar a la gubernatura.

Expresó sentirse orgulloso de representar a un gobierno panista y se asumió como un signo de continuad del morenovallismo iniciado hace siete años.

“Estamos agradecidos por representar hoy a los buenos gobiernos de Acción Nacional, porque en sus bases encontramos los principios, el liderazgo humanista y la cercanía con la gente con la que seguimos caminando de la mano por el progreso de nuestro estado”.

El gobernador aprovechó para presumir lo que dijo son buenos resultados de su gestión, como la segunda posición nacional de estados con la mejor economía, avances en todos los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y en crecimiento interno agropecuario.