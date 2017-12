Confía Alejandra Ortiz en ganar los comicios de 2018 en la coalición por México al Frente

La coordinadora del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Alejandra Ramírez Ortiz negó ser una mujer improvisada y sin experiencia, por lo que confió que obtendrá el triunfo en su nueva aspiración por contender por diputación federal en las próximas elecciones del 2018. Lo anterior, luego de que este martes la dirigencia de su partido oficializara su postulación y con ello, será quien los represente en el distrito electoral federal 02 en la coalición por México al Frente, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y recientemente incluido PAC.

Soy una mujer que se dedica a la academia desde hace muchos años, pero también me he dedicado muchísimas veces a la política, soy operadora política también desde hace muchos años, no soy una mujer improvisada en esto, ya que en cada proceso político me he preparado, sostuvo en conferencia de prensa .