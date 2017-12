AMLO: Firme relación con maestros pese a nuevo acuerdo PRI y Panal

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, que integran Morena–PT–PES, Andrés Manuel López Obrador descartó un posible cambio en su relación con los maestros que han resultado afectados con la reforma educativa y en la defensa de los derechos de éstos.

Incluso, aseveró que la nueva relación que mantiene la ex líder magisterial, Elba Esther Gordillo y el Partido Nueva Alianza (Panal) con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su precandidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, no incidirá en ello, porque “los maestros quieren un cambio verdadero, sean los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), o independientes, es un movimiento amplio el nuestro, plural e incluyente”.

Sin embargo, a pregunta expresa de si en esta relación que mantiene con el magisterio ya había sido rebasada la imagen de Elba Esther Gordillo Morales, el tabasqueño enfatizó su determinación de no hablar de la ex líder del SNTE.

“No hice mención al caso de la señora porque lo dije ayer, antier y lo repito ahora, no me gusta hacer leña del árbol caído, respeto a los que están en los hospitales, en la cárcel, los respeto mucho, más a los finados, ya de ellos no hablo mal, no me gusta hablar de los que ya no están presentes. Es algo que considero inadecuado, de mal gusto”, apuntó.

Cuestionado al término del acto que tuvo en el municipio de Calpulalpan y que sirvió para placear y promover la imagen de sus virtuales candidatos al Senado de la República, como Ana Lilia Rivera y el ex gobernador priista, José Antonio Álvarez Lima, así como la virtual abanderada a diputada por el distrito 03 y ex candidata a la gubernatura del PRD, Lorena Cuéllar Cisneros, sobre el nivel de la coalición que ahora forman PRI–PVEM–Panal para apuntalar las aspiraciones de José Antonio Meade, López Obrador sostuvo que “están en su derecho (de unirse), no voy a hablar mucho de los candidatos fresas, aunque ya no quieren que les diga fresas, pero no levantan, no los conoce la gente, tienen que apurarse a recorrer más los pueblos, que los acompañen; por ejemplo, a Meade que lo acompañe (Enrique) Peña Nieto y (Vicente) Fox, por todos los pueblos y le va ir muy bien. A (Ricardo) Anaya que lo acompañe Diego Fernández de Cevallos y (Carlos) Salinas y le va ir muy bien. Entonces que le apuren”.

Ya en el municipio de Chiautempan, en otro acto público celebrado a un costado de la iglesia principal de esa municipalidad, en donde estuvo flanqueado por los líderes estatales del PT y PES, Silvano Garay y José Luis Garrido, López Obrador reiteró su respeto a todas las religiones y creencias, pues enfatizó que “yo me hinco ante quien se hinque el pueblo”.

Antes, en entrevista colectiva, aseveró que “son muy importantes todas las religiones, yo no soy antirreligioso, soy respetuoso de las creencias del pueblo. Quiero garantizar la libertad de creencia y soy también respetuoso de los libres pensadores, de los no creyentes, todos podemos convivir”.

“Voy a procurar el diálogo entre las iglesias, cristiana, ecuménico, así se le conoce y vamos a procurar el diálogo entre las distintas religiones, es un diálogo inter religioso y vamos a procurar el diálogo entre creyentes y no creyentes. Soy partidario del Estado laico, sé muy bien lo que se debe hacer para lograr la reconciliación nacional. Soy partidario de un liberal puro: Ignacio Ramírez, el Nigromante, que decía me hinco donde se hinca el pueblo, respeto la religión del pueblo”, puntualizó.

Asimismo, anunció que hasta el próximo año dará a conocer una segunda parte de las personas que integrarían su gabinete en caso de ganar la contienda presidencial y ejemplificó que “voy a dar a conocer a quien se va a hacer cargo de la Secretaría de Seguridad a principios de enero y también a un consejo asesor que va a ayudar en la tarea de garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Va a seguir existiendo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), se va a crear la Secretaría de Seguridad y vamos a integrar la operación de las secretarías, se van a coordinar y de las tres secretarias va a salir la Guardia Nacional… (lo hará oficial hasta el próximo año) porque todo va por partes, poco a poco, luego nos copian los adversarios y no les vamos a decir cómo”.

Sobre las versiones de que el gabinete que lo acompañaría en la Presidencia es de segunda, respondió que respeta el punto de vista de algunos periodistas, “pero no lo comparto, Proceso dice que la alianza con el Partido Encuentro Social (PES) es una alianza con la ultraderecha, yo no me había dado cuenta de que la ultraderecha no era el PRIAN, no son los que 30 años han llevado a cabo una política antipopular, entreguista; estaba equivocado, no era la ultraderecha, ahora resulta que la ultraderecha es el Partido Encuentro Social”.

Sobre la violencia, dijo que “este tema le importa mucho a la gente, el que haya paz, tranquilidad, que ya no haya asesinatos como ahora, 76 homicidios diarios. Ese es un tema que vamos a enfrentar y vamos a explorar todas las posibilidades, no va a haber nada que no se discuta, que no se debata si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad”, aseveró.

Para ello, expuso que se va a consultar al pueblo, “no voy a tomar una decisión si no es con el apoyo, aval y respaldo de los ciudadanos”.