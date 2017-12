Antibióticos en odontología

La odontología es una rama del área de la salud particularmente interesante y compleja. Esto obliga a que exista una carrera universitaria que estudia solamente la boca, con especialidades múltiples y tan variadas, que son verdaderamente sorprendentes; sin embargo, resulta también notable, el pobre nivel de comunicación que existe entre los médicos y los dentistas, en una paradoja que se refleja negativamente en la calidad de la atención hacia las personas enfermas.

Desde siempre, los dientes me han llamado la atención. Tanto, que en efecto tengo a mi odontólogo de “cabecera” a quien recurro para atender a personas cercanas y, por supuesto, a pacientes (que no son pocos), pues considero que un buen número de enfermedades pueden tener un origen en la boca. La razón de esta idea gira en torno a que la cavidad oral ofrece a virus, hongos, parásitos y bacterias, elementos de supervivencia ideales desde el punto de vista biológico. En un ambiente cálido, con temperatura constante, humedad, nutrientes en cantidades infinitas y espacios en donde se pueden albergar, ofrecen un medio óptimo para sobrevivir.

Solamente hablando de bacterias encontramos un complejo microecológico, con una serie de circunstancias extraordinarias; en primer lugar porque es individual y única para cada individuo y posee más de 50 mil millones de bacterias, más de 700 especies distintas, alrededor de 200 que predominan, de las cuales un 53 por ciento no tienen un nombre claramente definido y del total, 35 por ciento no se ha podido cultivar ni en los laboratorios de microbiología de la más alta especialidad.

Recientemente, haciendo una revisión cotidiana de lectura en revistas médicas, encontré un artículo particularmente interesante en el que se plantea qué tan necesario es indicar antibióticos en personas que padecen alguna enfermedad de la boca.

El abuso en el que incurrimos los médicos para tratar enfermedades, incluyendo algunas no necesariamente infecciosas, tiene alcances verdaderamente irracionales. El no ser odontólogo me descalifica para establecer críticas orientadas a la demasía de la indicación en el uso de antibióticos por parte de los dentistas; pero es fácilmente deducible que en estos profesionales, también existe un abuso. En efecto, la presencia de microbios tiende a un equilibrio natural. La ruptura de esta condición que definitivamente compensa el efecto de microbios nocivos, no solamente es innecesaria, sino que puede tener un impacto negativo en otras esferas de la salud, no necesariamente ubicadas exclusivamente en la cavidad oral.

Los microbios forman un sistema conocido como microbioma, que no se encuentra en estado de flotación libre, sino que se ubica en las pequeñas cavidades de la boca, entre los dientes y las encías. Aquí se forma una delgada película que congrega a microorganismos que establecen un proceso de supervivencia muy complejo, adaptándose a nuestras defensas naturales y, además, compitiendo con otros microbios.

Dependiendo de ciertas bacterias y su carga o concentración, se presentará una determinada enfermedad de la boca. Las más frecuentes son las caries, las pulpitis, las pericoronaritis, la gingivitis, la periodontitis, periimplantitis, abscesos periodontales y celulitis odontogénica, entre las más importantes. Hablando en términos de microbios, la medida más importante y determinante para aspirar a una buena salud y calidad de vida, gira por supuesto alrededor de la prevención, considerando como primer punto, la adecuada higiene bucodental, que no solamente debe circunscribirse al adecuado cepillado de los dientes, sino a la visita periódica con el odontólogo para que aplique flúor, sellos dentales, y el uso de una sustancia llamada clorhexidina, que se indica en individuos con periodontitis o periimplantitis. Curiosamente, el segundo factor de riesgo para desarrollar enfermedad dental es el tabaquismo. Diferentes factores determinantes son la alimentación con abundantes azúcares, algunos medicamentos, alteraciones en la posición de los dientes, el rechinido de dientes o bruxismo, embarazo, enfermedades sistémicas y alteraciones en la producción de saliva, entre muchos otros.

Curiosamente, el antibiótico de primera elección para las enfermedades infecciosas es la Amoxicilina o el Metronidazol y secundariamente la Clindamicina y Claritromicina, que representan medicamentos con baja tasa de efectos secundarios y que son baratos y accesibles pero, sobre todo, lo más importante es acudir con regularidad al dentista. Esto constituye una medida fundamental para estar bien y teniendo un buen aliento, sentirnos definitivamente mejor.

Referencia: Robles RP et al. Manejo de las infecciones odontogénicas en las consultas de atención primaria: ¿antibiótico? Aten Primaria. 2017;49(10):611–618

Para tener acceso al artículo original puede ser solicitado sin costo por medio del correo electrónico.

jgar.med@gmail.com