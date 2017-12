Los cinco legisladores locales del PRD con intención de participar en próximos comicios

Los cinco legisladores que integran la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de la LXII Legislatura local se alistan para participar en los próximos comicios tanto locales como federales, por lo que en su momento solicitarán licencia a su respectivo cargo, admitió el coordinador de ese grupo parlamentario, Alberto Amaro Corona.

Los diputados que participarán o al menos buscarán contender en la elección federal son Adrián Xochitemo Pedraza y Floria María Hernández, quienes han solicitado su registro como precandidatos a la postulación del sol azteca a la diputación por el distrito 02.

Mientras que el propio Amaro Corona lo hizo para contender por la nominación al Senado de la República.

En tanto, los diputados Nahúm Atonal Ortiz y César Fredy Cuatecontzi Cuahutle han mostrado intenciones en buscar la reelección en el próximo proceso electoral y quedarse tres años más como legisladores locales.

Al respecto, Amar Corona admitió esos intereses, aunque dijo que “no estoy seguro de cuántos van a contender al final, pero algunos han levantado la mano, el diputado Nahúm y parece que la diputada Floria se registró para el distrito 02”, explicó.

Sin embargo, dejó en claro que al igual que sus compañeros de bancada se apegará a lo que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala (Lipeet), que entre otras cosas establece que los legisladores interesados en permanecer en su cargo deberán solicitar licencia tan solo 60 días antes del día de la elección.

Vamos a ir con los tiempos que marca la Ley y si la ley dice (sic) que 90 o 60 días, es decir con lo que la ley diga con eso nos vamos a ir y falta que sean designados candidatos porque todos tienen derecho a levantar la mano, pero que todos salgamos quien sabe, también me incluyo porque también tengo intención de participar, pero si no salgo no salgo, apuntó.