Dice Aguilar Chedraui que nunca tuvo pretensión de ocupar la alcaldía de Puebla

“Ni me destapo ni me descarto, ni me subí ni me bajé”. Con esa frase, el diputado panista Jorge Aguilar Chedraui intentó terminar con las versiones periodísticas que lo perfilaban como un aspirante a la alcaldía de Puebla.

Durante una entrevista, al tiempo que negaba conocer la existencia del grupo panista que desde Puebla apoya a Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, el líder del Congreso señaló que era necesario “ser claro”.

“Seré claro en dos cosas. Ni me destapo ni me descarto. Ni dije que voy a buscar un cargo abiertamente ni dije que no voy a hacerlo”, aseguró.

De manera breve, en respuesta a lo cuestionado por los representantes de los medios sobre si habría que descartarlo para la contienda electoral de 2018, dijo que “ni se había subido ni se había bajado” de ella.

Incluso, Aguilar Chedraui marcó un cierto distanciamiento con la figura del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, todavía aspirante a la candidatura presidencial.

Dijo que él no era vocero del movimiento que a nivel nacional encabeza Moreno Valle, quien el pasado lunes 11 de diciembre en la ciudad de México reunió a unos 250 simpatizantes de su proyecto.

“Vamos a respaldar al 100 por ciento lo que el líder del equipo político nacional tome y aún no ha tomado”.

Expuso que están en el receso de la sesión permanente sin fecha alguna de reinicio de esta.

Asimismo, refirió que esperarán los tiempos electorales y que no le corresponde a él hacerlo, sino a Rafael Moreno Valle.

“Vamos a esperar la decisión que tome. Él nos convocara o nos comunicará, y en esa lógica es que estaremos moviéndonos”, concluyó Jorge Aguilar.