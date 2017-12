Autoriza Congreso a ayuntamiento de Huamantla a ejercer crédito por 11.2 mdp

Por mayoría de votos, el pleno del Congreso local autorizó al municipio de Huamantla ejercer un crédito por 11 millones 229 mil 405 pesos para la adquisición de cinco camiones recolectores de desechos sólidos, equipados con compactador de basura, mismo que fue requerido por el alcalde priista Jorge Sánchez Jasso.

En la sesión ordinaria de este martes, los diputados avalaron la primera solicitud de crédito que han presentado diversos municipios y en las cuales, establecen como fuente de garantía y de pago, los recursos federales provenientes del Fondo General de Participaciones.







De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, los integrantes de la LXII Legislatura local autorizaron al ayuntamiento del municipio de Huamantla, Tlaxcala, aque le ofrezca las mejores condiciones crediticias del mercado.

En este sentido, de acuerdo con la exposición de motivos, será la contratación de este crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) con el cual la Comuna de Huamantla adquiera esta deuda, misma que deberá ser pagada en un plazo no mayor a 45 meses, es decir, sin rebasar al 3º de agosto de 2021, día en el que concluye el mandato constitucional la administración de Sánchez Jasso.

Que en la solicitud se advierten la justificación económica y material del proyecto a financiar; los costos actuales por arrendamiento de unidades recolectoras y compactadoras de basura, y que asciende a 20 millones 239 mil 890.75 pesos y el análisis de costos para la adquisición de las unidades cuya autorización de crédito se solicita; las partidas presupuestales a afectarse y el calendario de disposición de recursos como garantía y fuente de pago; el calendario de los pagos a efectuarse; las instituciones financieras que ofrecieron las mejores condiciones del mercado: Banobras y Banco Mercantil del Norte, S. A. de C. V. (Banorte), rechazando finalmente esta última institución la invitación que se le formuló para financiar el crédito, explica.

No obstante, los diputados puntualizaron que el crédito por 11 millones 229 mil 405 pesos no comprenderá los intereses y demás accesorios financieros que se devenguen por el propio financiamiento, y el mismo no deberá exceder del 15 por ciento del respectivo Presupuesto de Egresos del año fiscal 2018, así como el plazo para su pago, de hasta 45 meses contados a partir de la primera disposición del crédito y “sin exceder el periodo constitucional de la administración municipal que lo contrate; esto es, a más tardar el 30 de agosto de 2021.

Además, puntualizaron que en caso de resultar insuficiente el financiamiento para cubrir el costo total de los conceptos de inversión pública productiva a la que destinará los recursos autorizados, el municipio podrá aportar los recursos faltantes con fondos propios, aunque dicha Comuna “no podrá ejercer lo autorizado (el préstamo) si mantiene adeudos derivados de la contratación de otros créditos.