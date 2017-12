Panistas evitan hablar sobre RMV; dicen que su tarea es impulsar la candidatura de Anaya

Este día, un grupo de panistas encabezados por el ex dirigente estatal Rafael Micalco, el delegado Humberto Aguilar y el diputado federal Juan Pablo Piña, evitaron a toda costa hablar sobre la reacción y el papel que jugará en Puebla el ex gobernador y aspirante a la presidencia del país, Rafael Moreno Valle Rosas, tras la designación de Ricardo Anaya Cortés como el candidato de la coalición Por México al Frente.

En Puebla, afirmaron durante una rueda de prensa, su trabajo partidista actual tiene que ver con el impulso que darán a Anaya Cortés para que, por medio de la convocatoria ya emitida por el PAN, se convierta en candidato de dicha fuerza política a la presidencia de México.

Incluso, el diputado federal Juan Pablo Piña, esquivó la cuestión de los medios sobre su relación cercana con Moreno Valle y su ahora alianza con el grupo de panistas que en Puebla apoyan el destape de Anaya.

En todo momento sostuvo que estaba centrado en impulsar a Anaya porque reconocía en él su congruencia y su trabajo realizado al frente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN. No obstante, hasta casi el final de la conferencia de medios, Juan Pablo Piña confirmó: “sí soy amigo de Moreno Valle”.

“No estoy peleado con nadie. Estoy aquí para anunciar no un rompimiento en la política sino los acuerdos que lograron los panistas poblanos, para que los simpatizantes de otros partidos y los ciudadanos voten. Esa es la realidad: busco que las cosas en México cambien para mejorar”, dijo Piña.

Incluso, a la pregunta de si habrá acuerdos con el morenovallismo y la forma en qué estos se darán, el delegado del CEN en Puebla Humberto Aguilar dijo que no hay temor porque las condiciones estarán dadas en las convocatorias que, al igual que la convocatoria para designar a quien será el representante de la coalición, servirán para nombrar a quienes serán los candidatos.

“Las condiciones están dadas en la convocatoria; si alguien se interesa que se inscriba. Ahí esta un método democrático; que se inscriba el que tenga interés”, reiteró.

Mientras que a la pregunta del por qué el ex alcalde Eduardo Rivera no estaba presente dado que la mayoría de los presentes forma parte del grupo Panistas con identidad, Aguilar señaló que no sabe qué razón personal, familiar, política o administrativa no le ha llevado a participar.

No obstante, de manera personal, Humberto Aguilar dijo que más que Martha Erika Alonso, actual secretaria general del PAN en Puebla, le parecía que Eduardo Rivera tiene el “mejor perfil” para contender por la gubernatura. “Es mi opinión; si en su momento decide registrarse en la convocatoria diré presente”.

¿Qué mensaje les da el silencio de Moreno Valle?, ¿y el de Eduardo Rivera qué les dice?, volvió a inquirir otro reportero a lo que Humberto Aguilar contestó: “está claro que están pensando qué decir; habrá que esperar su pronunciamiento”.