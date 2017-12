Por mayoría calificada, reiteran diputados que es inviable ratificar en cargo de magistrado a Bernal Salazar

Por fin, el pleno del Congreso local alcanzó la votación legal requerida para confirmar la determinación de declarar improcedente la ratificación de Fernando Bernal Salazar como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE), con lo cual dejaron firme la resolución de su no continuidad como integrante del Poder Judicial.

En sesión extraordinaria celebrada este lunes y en cumplimiento al mandato de la justicia federal que ordenó reponer ese procedimiento, 20 diputados decidieron ratificar la decisión del pleno de no ratificarlo en el cargo.

La nueva decisión dista de la posición adoptada en dos ocasiones anteriores por los, cuando mantuvieron en suspenso esa resolución al no lograr la mayoría calificada de sufragios. La última ocasión, 14 legisladores del PRI, PVEM, Panal, PT, PAC, Morena y la independiente Jazmín del Razo Pérez, se pronunciaron por la no ratificación mientras que a favor de la restitución en el cargo de magistrado de Bernal Salazar votaron 11 congresistas del PRD, PAN y PS.

Ahora, el PRD se quedó son solo tres votos en contra de la no ratificación, mientras que un congresista de los suyos votó a favor del dictamen y otro más se abstuvo. Así, el pleno avalo la posición anunciada en su momento por el tricolor.

De acuerdo con la resolución, emitida en cumplimiento con el mandato que les dio la justicia federal de definir la ratificación o no de Bernal Salazar, de conformidad con el expediente auxiliar R–527/2017 del Tribunal Colegiado de vigésimo octavo circuito, respecto del amparo en revisión R–156/ 2017, 20 diputados votaron a favor de la no ratificación de Bernal Salazar,

En el fallo, a través del cual también dieron respuesta a la exigencia de la justicia federal para revisar y evaluar la actuación de Bernal Salazar, establecieron que no era viable ratificar a Bernal Salazar, porque durante los seis años que duró en la función incurrió en irregularidades.

Además, dieron por repetidos los argumentos emitidos en las evaluaciones de noviembre y septiembre pasados, y en los que confirmaron que es inviable la ratificación de éste, ya que “vulneró el principio de excelencia y profesionalismo, previsto en el artículo 54, fracción XXVII de la Constitución local”.

Además, consideraron que Bernal Salazar trastocó los principios constitucionales que debe cumplir y honrar en el ejercicio de las funciones como magistrado, por lo que “existen motivos razonables, sustanciales y objetivos para no ratificar a Fernando Bernal Salazar, pues con la evidencia antes analizada y valorada, se acredita que el evaluado no conservó los atributos de excelencia profesional, laboriosidad, diligencia y profesionalismo que su carácter de magistrado le exigía, sin que obste a lo anterior que el evaluado tenía derecho a votar con base en sus atribuciones legales, ya que el voto que emitiera en las sesiones de pleno debía ser apegado a Derecho, lo que no aconteció”.

Con esta resolución, los diputados acordaron notificar a la justicia federal y confiaron que con estos den por concluido con el litigio que data desde el año 2013 y hasta dos legislaturas.