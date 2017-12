Es demasiado lujo para un gobierno pasarse un año pensando qué se va a hacer en los próximos años. Por primera vez, en un informe de gobierno, se anuncia, a un año de haber iniciado la administración, que se realizarán 10 mega proyectos que empezarán en 2018 y que concluirán, eso esperamos, antes de 2021, ¿será la marca de la casa, hacer prospectiva sin el aquí y ahora? Un informe de buenos deseos, que dejó al menos tres lecturas: la primera es que el gobierno planea, planea y no aterriza; la segunda es que mostró el desaire de la clase política y económica del país y la local, según los cánones las ausencias cuestan; y en tercer lugar, que ha iniciado en el gobierno local la campaña presidencial. Veamos cómo le va.

Si bien la inercia del gobierno anterior da para mostrar avances en materia de inversión y generación de empleos, la realidad es que en breve esa inercia empezará a trastabillarse si no se aceleran las acciones del Ejecutivo y del gabinete; existe una percepción generalizada de que el gobierno se encuentra en stand by y que hasta ahora lo que sobresale son las buenas intenciones, esto se mostró en el primer informe de gobierno, muy pocos datos duros de logros significativos o virajes en las formas de enfrentar los desafíos del desarrollo en la entidad. De hecho, la supuesta distancia entre continuismo y continuidad se ha convertido en uno mismo, probablemente se ha roto en materia política, pero se ha sido incapaz de poner un sello propio, distinto, diferente de cómo enfrentar los problemas que prevalecen en la entidad.

Por ejemplo, durante el informe destacan por su ausencia cómo se ha enfrentado la calidad de la educación, qué se está haciendo para mejorar los niveles de aprovechamiento y disminuir la brecha en los resultados de las pruebas como Planea, tampoco se ha presentado una verdadera política educativa que defina los derroteros a seguir, que bien que se vaya a contar con un Centro Conacyt en la entidad, pero si no se ancla con una política de ciencia y tecnología, será investigación enclave, con escaso efecto en Tlaxcala, hasta ahora ni siquiera se ha logrado poner a raya a los sindicatos del magisterio, que permita construir un acuerdo o pacto para mejorar la educación, los maestros siguen con los vicios de la deformación docente con la complicidad de un gobierno incapaz de poner un alto a las trapacería de los maestros, reducir el problema a dotación de becas y eficiencia terminal, es una visión muy pobre para un gobierno de altura.

Pasa lo mismo en materia de salud, qué se está haciendo en prevención contra la obesidad infantil, la diabetes y la insuficiencia renal, solo por citar tres casos; qué acciones concretas se están ejecutando y qué resultados se han tenido, ¿disminuyó la obesidad, hay un control más riguroso de la diabetes, se están desarrollado medidas para prever la insuficiencia renal, han disminuido los embarazos en adolescente? En materia de adicciones, como el consumo de alcohol, marihuana, cristal, cocaína y otros enervantes, se está haciendo lo propio para evitar su propagación en las escuelas, según algunos datos, el consumo de drogas ha aumentado en ciudades como Tlaxcala y Apizaco, entre otras, qué ha hecho el gobierno, sería bueno saberlo, porque en materia de salud, no basta la vacunación o que aumenten las consultas para atención de enfermedades o que no haya rabia entre la población, tal como se señaló en el mensaje a los tlaxcaltecas.

La salud no puede reducirse a la necesaria construcción de un nuevo hospital, que por cierto tendrá una inversión inicial escaza, quizás los planeadores hayan previsto en un cálculo magistral hacer los cimientos. La salud está vinculada a calidad y bienestar de la población, entre ellas la contaminación y de este último no hay novedad, rescatar el río Zahuapan, una vez más se hará el intento, pero llama la atención que otra vez se centre en plantas tratadoras, sí, otra vez, y dónde quedaron las plantas rehabilitadas, las instaladas en puntos estratégicos, el señor gobernador debería pedir se le actualice al respecto, pero el problema central es que se requiere un proyecto en serio que convierta el Zahuapan en ejemplo de recuperación, atractivo turístico y modelo de sustentabilidad.

Sobra decir que en el mensaje estuvieron ausentes los municipios, el Congreso local, el papel que juega Tlaxcala en la región centro del país y en el concierto nacional, resulta curioso que no se haya mencionado la modernización de la central de autobuses de la ciudad capital, ¿ya no se va a realizar? Por primera vez, un informe que destaca lo que no se ha hecho, eso sí permite esbozar una nueva forma de planeación, recuperar el pasado, pensar el futuro y no hacer nada en el presente. De hecho, el Ejecutivo debería llamar a cuentas a los miembros del gabinete y a quienes le hicieron el informe, es momento de una sacudida, aún está a tiempo de darle un golpe y cambio de timón a la administración estatal, no hay pretexto, muchos están repitiendo en el cargo y saben lo que se hizo, lo que falta por hacer, sino es así que se vayan, ¿o no?

Entre tanto, inicia el Guadalupe–Reyes, los festejos están a la vuelta de la esquina, época de reflexión sobre lo que se hizo y lo que se hará en 2018, ¿habrá cambios?