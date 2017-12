Guzmán: Que las elecciones de 2018 no detengan la conformación final de los Sistemas Anticorrupción

Esperamos que las elecciones de 2018 no detengan las decisiones finales en la conformación de los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción, para que en ese año arranquen formalmente, aseveró el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), Federico Guzmán Tamayo.

Refirió que en este momento aún se desarrolla el proceso de implementación, pues en el caso del nacional faltan los nombramientos de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y del propio fiscal anticorrupción, pero que en la misma etapa se encuentran las entidades federativas.

Entrevistado en el marco del primer informe de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), señaló que en algunos casos se han cumplido los plazos, pero en otros no se ha concretado lo establecido en la reforma, por lo que “hay que hacerlo”.

Una vez armado –indicó-, el sistema es un punto de arranque, no de llegada, pues “faltará todavía que al día de mañana este proceso de integración empiece a rendir frutos, con un elemento importante que es lo que se le llama la integridad pública”.

Ante el retraso en la legislación secundaria, refirió que no hay que olvidar que la mayoría de sistemas estatales copiaron el modelo establecido a nivel nacional y que ello forma parte de una decisión plural, entre partidos políticos, por lo que el diseño institucional implica un diálogo de construcción de acuerdos que en ocasiones se torna complejo, como en el nombramiento de titulares de área, porque los perfiles no gustan o no convencen.

Sin embargo –enfatizó-, se busca que la decisión final goce de una legitimidad mayor ante la sociedad civil. “Esperamos que en 2018 estemos arrancando con todas las formalidades de creación y constitución y que las elecciones de ese año no detengan las decisiones finales en la conformación”, confió.

Guzmán Tamayo expuso que el tema implica un proceso largo que va a llevar algunos años en sus resultados, pero remarcó que los comicios federales no frenen y que los sistemas sigan su propio rumbo, “más allá de las elecciones y que podamos tener a esas instituciones tratando temas”.

Puntualizó que los sistemas de Transparencia y Anticorrupción tienen que formar parte “de una amalgama denominada, desde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), Sistema Nacional de Rendición de Cuentas”.