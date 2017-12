Anuncia CCL de la CNTE jornada de lucha para recordarle a Mena que “tiene un pendiente”

El Consejo Central de Lucha (CCL) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará una jornada de lucha el 20, 21 y 22 de diciembre en el zócalo de Tlaxcala, a efecto de recordarle al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez que tiene un pendiente con esta organización en el sentido de reinstalar a los maestros cesados por no evaluarse en su desempeño.

La jornada de lucha es para recordarle al Congreso que nos agende una reunión con el gobernador y recordarle al gobernador que el asunto de los 62 (docentes) cesados en 2015 sigue pendiente, de los cuales nosotros tenemos agrupados a 32 que están en espera de la solución, expuso Agustín Sánchez Corona, integrante del CCL de la CNTE.

En conferencia de prensa en el quiosco de la ciudad de Tlaxcala, el docente agregó que la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) alega que hay profesores que no presentaron demanda laboral, entonces lo que la CNTE propone es que se les contrate de manera temporal en lo que se abre el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a nivel nacional, mientras que los que tienen demanda laboral, que esperen a que haya una resolución.

Lamentó que el titular de la SEPE, Manuel Camacho Higareda, si bien está abierto al diálogo, “pero lo que no hay es solución, no pone cartas en el asunto y por eso solicitamos una audiencia con el gobernador”. Agregó que el funcionario ha solicitado pruebas de cómo se ha reinstalado profesores en Veracruz y Quintana Roo, “pero no las tenemos porque son por acuerdos políticos”.

Indicó que la jornada de lucha también servirá para manifestar su rechazo a la Ley de Seguridad Interior, pues la CNTE la califica de fascista porque busca la militarización del país.

La Constitución es muy clara cuando dice que hay que quitar las garantías, que hay que suspenderlas, y habla de que es en un periodo y una región, en una parte del país, pero lo que quiere el presidente Enrique Peña Nieto es una guardia pretoriana, a su servicio, quiere que los militares lo sostengan y entonces estamos en contra de esa ley… pedimos al Senado que no se deje presionar y que la detengan porque los diputados (federales) ya la aprobaron., mencionó.

Respecto del llamado de Peña Nieto al Senado para que consulte la opinión de los sectores de la sociedad sobre esta ley, Sánchez Corona mencionó que el presidente debería pedir a sus diputados y senadores que no la aprueben, porque “sabemos que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene un buen número de senadores y si fuera seria la propuesta de Peña Nieto, sería eso, indicarle a sus senadores que no aprueben esa iniciativa”.

Apuntó que el tema de la seguridad no es un asunto de policías y ladrones, sino es causa del enorme deterioro salarial y por eso mucha gente se va del lado de la delincuencia; por otro lado, los cuerpos de seguridad están infiltrados en las bandas, “por eso hay que detener la inconformidad que se está dando y la que se pueda dar con motivo de las elecciones”.

Por último, dijo que tras la renuncia de Aurelio Nuño Mayer a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el nombramiento de Otto Granados Roldán la situación va a ser la misma en la relación con la CNTE, aunque con éste se logró que la evaluación al desempeño docente fuera voluntaria.

En tanto, Fabiola Bernal Angoa anunció que en 2018 habrá movilizaciones de la CNTE en el país, independientemente de que Aurelio Nuño ya no esté al frente de la SEP, pues la reforma educativa se sigue aplicando y se niegan a autorizar la reinstalación de los docentes cesados y que se respete la educación pública.

Indicó que el CCL lleva más de un año exigiendo que se dé la mesa de diálogo para que se respeten los derechos de los trabajadores de la educación.