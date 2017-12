2018: un año para resistir a los peligros

En México como en el mundo el peligro mayor es la intensa debacle del planeta al que lleva el capitalismo depredador. Detener o al menos pausar las catástrofes causadas por el inhumano capitalismo es un reto para todas las generaciones presentes y futuras. Enfrentarlo requiere la unidad de ciencias y saberes, del arte y de la ética, y lograr la capacidad para frenar los megaproyectos de muerte que aceleran el colapso, así como desmontar el poder de los dueños del dinero y el poder opresor que los promueve.

En México vivimos en lucha de maneras diversas, pero fragmentados y dispersos. Notamos mayor acuerdo en que es la hora de los pueblos para que con un pensamiento propio nos encaminemos a organizarnos y autogobernarnos. No son sólo frases de los pueblos originarios agrupados en el Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno. También están las reflexiones, las voces y acciones de cientos si no miles de en resistencia y rebeldía que, junto al CNI o por su lado, construyen poderes desde abajo y a la izquierda en comunidades, barrios, centros de trabajo, de educación y culturas, de salud y de redes de mujeres, jóvenes, pensionados y jubilados, y bases de comunidades religiosas.

Ya se pone a prueba cada embrión de poder popular con capacidad para darnos una vida sin mandones, sin caudillos, oportunistas de partidos, caciques, transas clientelares y cárteles del crimen institucionalizado. Las empresas multinacionales se dan cuenta de las resistencias que pasan del reclamo ante el despojo, a la defensa de territorios, de organizaciones y de la vida misma.

Pero no todo sale como se quisiera del lado del pueblo honesto y en lucha: muchísima población aún no se organiza, alguna sigue creyendo, aunque menos que hace seis años, en las simulaciones del gobierno, las cúpulas patronales, los partidos, los medios mercantiles, la jerarquía eclesial y cada servidor del mal gobierno capitalista y patriarcal. También hay mucha gente descontenta pero asustada o caída en el consumismo individualista, aunque no le alcance para llegar al fin de la quincena o (con el miserable salario mínimo) ni al fin de semana.

La mayoría son jóvenes sin oportunidad de empleo o educación, a quienes seduce el capitalismo vende vidas, sea por la publicidad o por las bandas que fomenta el poder con estrategia diseñada por la DEA y la CIA para volverlos halcones, traficantes, huachicoleros o sicarios de los poderosos, así sea para atentar contra las vidas de sus familias.

Pero los peligros del año 2018 que nos sobreviene no son solo las campañas electoreras que ofrecerán “el oro y el moro” para “resolver” tanta violencia, pobreza, injusticia y desigualdad. Esa es la máscara de otros peligros a evitar o repeler.

Primero, los peligros de la división y enfrentamiento entre las organizaciones populares, que los partidos y los grupos paramilitares como los antorchistas o los oportunistas fomentan dentro de las organizaciones, tratando de que haya arreglos con los gobiernos para dejar que pasen, ya sea las zonas económicas especiales, las ciudades modelo, la reconstrucción que nos endeude, las pensiones a la baja o pagadas por entero por los trabajadores o pensionados, más desmantelamiento en educación salud y cultura, menos agua las comunidades, menos energía nacional y más encarecimiento de la misma, menos producción en el campo, menos salario, menor gasto social y más pagos de la deuda.

Segundo, la imposición de gobiernos y representantes que no nos representan, surgidos de fraudes o componendas entre partidos, empresarios e imperialistas gringos. Ellos quieren mantener el control pro-estadounidense con o sin TLCAN y seguir convirtiendo a México en su gendarme para cerrar la frontera a centro y sudamericanos, para extender su control derechista en el continente y hacer de las fuerzas armadas mexicanas servidores del militarismo gringo, cuando ve crecer las competencias geopolíticas del otro capitalismo chino o ruso.

Tercero, extender con la Ley de Seguridad Interior la ola de violencias que nos azota a una guerra abierta contra quienes luchan en los embriones de autogobiernos, autonomías, autogestión o autodefensa. Guerra que persigue, también, a quienes se expresan en los medios y en la defensa de los derechos y territorios.

Solo el pueblo organizado contra el capitalismo patriarcal y depredador salvará al pueblo, nadie más lo hará desde arriba. Hacer frente a esos peligros es un desafío, pero nos animan quienes recorren el país como el CIG y su vocera sembrando su semilla, mostrando cómo florecen los pueblos que se organizan desde abajo. No son los únicos, es tarea de todas y todos articular un movimiento que vaya más allá de las elecciones. Quitarnos el miedo, prepararnos, organizarnos y luchar unidos ¡Hasta la victoria siempre!

A las bases de la CNTE de todo el país, desde AED 40, Chiapas

Resumen del comunicado de la Asamblea Estatal Democrática Sección 40 SNTE-CNTE del martes 28 de noviembre, 2017

Chiapas es y será un referente de lucha, marcado por la historia por ser una región aguerrida y combativa. Hace 38 años la CNTE surge aquí, demostrando el poder organizativo que tiene el pueblo para combatir los embates capitalistas que hieren a nuestro país. Desde entonces las agrupaciones magisteriales disidentes han emprendido una ardua batalla en contra del charrismo sindical para rescatar al SNTE del oportunismo, servilismo y corrupción. Es en el año 2013 cuando se marca la diferencia en la sección 40 al romper el yugo del charrismo y levantar la voz en contra de las reformas neoliberales, y especialmente por la reforma educativa. La Asamblea Estatal Democrática se forma como una agrupación numerosa, comprometida, disciplinada y apegada a los principios de la CNTE, reconociéndose como parte de ella y fortaleciendo las rutas establecidas en lo político, jurídico, organizativo y pedagógico. Ha mostrado congruencia en el proceder y sin tener la toma de nota ha tenido capacidad para hacer frente a la represión.

La honestidad, disciplina y congruencia son los pilares de la CNTE y de nuestra organización, hemos denunciado los actos ajenos a estos principios y por ello hemos sido señalados, cuando en el ejercicio de la crítica y la autocrítica se ha abierto el debate. Pero lejos de analizar y reconocer los procedimientos señalados, nos han bloqueado las participaciones, argumentando que nos autoexcluimos de toda actividad emanada de la CNTE, aun cuando hemos demostrado que esto es totalmente falso. Así, en el próximo evento nacional convocado por la CNTE los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2017, el VII Congreso Nacional de Educación Alternativa. Hacia el proyecto de nación: Sujeto social desde la educación alternativa, se nos limita la participación, dejando a la ANR decidir nuestra permanencia o expulsión, la que está estipulada después de esta actividad.

En la ruta pedagógica hemos avanzado pese a las adversidades que implica una propuesta educativa emanada en la disidencia. El Proyecto Comunitario para la Escuela (PCE), representa la construcción de un proyecto que se forja en las jornadas políticas y se consolida en las prácticas pedagógicas que se implementan a través de los fundamentos que han hecho de nuestro proyecto, una propuesta certera ante las necesidades y características de nuestra entidad. En este evento nacional convocado para diciembre estamos resueltos a participar en la compartición de experiencias de nuestro proyecto, construido desde y por las bases magisteriales de la Asamblea Estatal Democrática. Como parte de los preparativos para la asistencia a este evento nacional, nosotros realizamos el I Congreso de educación “Disidencia Pedagógica: Propuestas y avances”; el 1er. Encuentro por niveles educativos de la AED-40 “Saberes comunitarios y su convergencia en el PCE”, así como el I Congreso Político Democrático de la AED en la Mesa 2: “El PCE y su papel en la formación política y pedagógica”, los resolutivos de estas actividades serán presentadas en los paneles y mesas de trabajo correspondientes. También estamos en la apertura y disposición de colaborar con un taller político pedagógico para compartir las experiencias y avances del PCE dentro del VII Congreso Nacional de Educación Alternativa.

El trabajo de cada comisión de la Asamblea Estatal Democrática demuestra en los hechos que esta organización tiene la disposición y contundencia en cada actividad; el diseño, coordinación y puesta en práctica de las acciones políticas, pedagógicas o jurídicas siempre serán en beneficio de la base, anteponiendo los intereses colectivos. Respetuosamente seguimos solicitando el espacio para la réplica ante las instancias nacionales frente a los señalamientos hacia nuestro referente y rechazamos categóricamente el argumento de la “autoexclusión”.

Compañeros militantes de la CNTE, nuestra lucha se fundamenta en el diálogo, no permitamos que demeriten el trabajo que hacemos desde nuestras trincheras. La CNTE la conformamos todos, quienes en actos conscientes y honestos la defendemos del charrismo, oportunismo y corrupción que la acechan. La Asamblea Estatal Democrática es parte de la CNTE, no está expulsada y muchos menos auto excluida, nuestro accionar en cada ruta lo demuestra.

Continuamos construyendo a partir del sentir de nuestras bases movilizadas y conscientes del papel histórico que nos toca jugar ante la embestida del estado, con sus reformas neoliberales que laceran al pueblo mexicano. En la defensa de la educación y la escuela pública, de la seguridad en el empleo y las conquistas sindicales y laborales ¡Ni un paso atrás!

¡¡¡VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!

¡¡¡DAVID GEMAYEL VIVE, LA LUCHA SIGUE!!!

ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA SECCIÓN 40 DEL SNTE

