Presenta Ordóñez plataforma a favor de José Antonio Meade

Ex funcionarios estatales y municipales de diversas corrientes políticas del PRI, presentaron este domingo al grupo “Tlaxcala con Meade”, en la que presuntamente ya cuentan con 500 activistas que trabajan en apoyo a la precandidatura y eventual candidatura presidencial de José Antonio Meade Kuribreña.

En conferencia de prensa efectuada la mañana de este domingo, durante la presentación oficial de la organización, el coordinador de esta representación y ex secretario de gobierno en la administración de Mariano González Zarur, Ernesto Ordoñez Carrera, explicó que su trabajo será alterno al del PRI en Tlaxcala, sin embargo, su intención es de sumar porque ‘no venimos a dividir’.

Acompañado de algunos de sus colaboradores el ex funcionario sostuvo que ‘mi amigo José Ramón Martel, que hace mucho tiempo fue dirigente del movimiento nacional de la Juventud Revolucionaria, hace medio año me invitó a trabajar en un proyecto, que era de apoyar desde la ciudadanía la aspiración del doctor Meade, junto con él y muchos amigos en el país se fue construyendo una gran red ciudadana para apoyar esta aspiración”.

De esta manera, precisó que asumió con emoción y responsabilidad dicho compromiso, por lo que se acercó con amigos de las 608 secciones electorales de Tlaxcala, quienes coincidieron con el proyecto de José Antonio Meade “como buen tlaxcalteca, como buen guerrero tlaxcalteca, que cuando no hay guerra hacemos flechas, me puse hacer muchísimas flechas” dijo a manera de presunción.

Sin embargo, negó que este proyecto forme parte de una estrategia de su ex patrón y ex mandatario Mariano González Zarur. Es más, al ser cuestionado al respecto, enfatizó que ‘Mariano tiene todo mi respeto y admiración pero esta estructura es independiente no nos debemos a nadie’.

Por otro lado, Ordoñez Carrera admitió que dentro del movimiento hay aspirantes a cargos de elección popular como él mismo, “estoy puesto para donde me llamen, si me dicen que me tengo que disciplinar pues también lo haremos, soy una persona del sistema y conozco las reglas, pero si tengo aspiraciones”, señaló.

Por ello, aceptó que tiene interés político y electoral de participar en los próximos comicios, aunque reiteró que esperará los tiempos y la convocatoria de su partido y de la posible coalición.

Por último, el ex secretario de Gobierno reiteró que el trabajo del grupo “Tlaxcala con Meade”, es autónomo de las labores del PRI, debido a que su principal objetivo es “trabajar para convencer a los indecisos o no trabajar con el voto duro del partido pero que no tengan miedo no venimos a dividir sino a sumar”.