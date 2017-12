Permitiría aumento de casi 4 mdp cumplir nuevas atribuciones: IAIP

El incremento de alrededor de cuatro millones de pesos al presupuesto 2018, requerido por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), permitiría la contratación de personal para el cumplimiento de nuevas responsabilidades exigidas por la ley, señaló Marlene Alonso Meneses, presidenta del organismo.

Refirió que el anteproyecto presentado se encuentra basado en las nuevas funciones y atribuciones que establecen la Ley de Protección de Datos Personales y la de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por lo que se requiere de un aumento de entre 35 y 40 por ciento, respecto del ejercido en el presente año, que es de aproximadamente 11 millones 360 mil pesos, citó.

Una de esas responsabilidades para el IAIP –recordó- es la de manejar auditorías en cada sujeto obligado y en materia de protección de datos personales, recibir denuncias de las personas y fungir como conciliador.

La comisionada expuso que el Consejo General aún no ha determinado si será contratado más personal para la realización de esas encomiendas, ya que antes deberá conocer el presupuesto con el que el Instituto contará.

Una vez que sea asignado el gasto para este órgano, se adecuarán las tareas a ese monto disponible, se concretará la línea de trabajo y el fortalecimiento de cada área.

Sin embargo, “tenemos que trabajar en toda esa parte, pues necesitamos un conciliador, realizar las auditorías, y considerar que a partir de 2018 comienzan las medidas de apremio y sanciones (a entes obligados que incumplan la norma), que ya son vinculantes”.

En caso de que el Congreso local no avale el requerimiento planteado por el IAIP, habría una mayor carga laboral, pero tendrán que realizarse “las mejores prácticas” para poder cumplir con las atribuciones, añadió.

Por tanto, anotó que todavía no se puede adelantar a algún escenario en este momento. “Estamos en espera de que sea aprobado para poder establecer las medidas o políticas a aplicar, para cumplir todas esas responsabilidades”.

De no ser avalado el gasto propuesto, “ya veremos las medidas y la manera de trabajar con el personal” del que se disponga, pues la legislación es clara en cuanto a las facultades que se otorgan a este instituto. Sobre el polémico bono que en administraciones pasadas se asignaban los comisionados, respondió que no está legalizado, por lo que este año no se otorgó y que en 2018 está descartado. “Ese tema no es prioridad”.