Inicia Profeco acción por incumplimiento de un viaje para la canonización de niños mártires

La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) inició una acción colectiva en contra de la agencia de viajes “Roberto Trucoll”, pues se recibieron 30 quejas de igual número de personas por el incumplimiento de un viaje de 15 días por Europa para presenciar la canonización de los niños mártires de Tlaxcala.

Edith Padilla Bañuelos, delegada de la Profeco, explicó que se ha buscado al responsable de dicha agencia a través de los dos domicilios fiscales que tenía, uno en el centro de la capital y otro en Ocotlán, sin que se haya tenido éxito, pues estas instalaciones se encuentran vacías.

En consecuencia, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ya tiene conocimiento de los hechos ante la presunta comisión del delito de fraude en contra de las personas que pretendían asistir a la canonización de los niños mártires en El Vaticano.

Radicamos las quejas correspondientes y nos encontramos con la situación de que ya no estaba este negocio en el domicilio fiscal, por eso Profeco, a nivel central, estará iniciando una acción colectiva en contra de la empresa, pero desafortunadamente no hay un domicilio para poderle emplazar, los consumidores nos han proporcionado dos domicilios, pero no hemos encontrado respuesta, detalló en entrevista.