Diputados no cambiarán dictámenes por la no ratificación de Fernando Bernal: Arévalo

La Comisión Especial encargada de evaluar al ex magistrado Fernando Bernal Salazar no cambiará su parecer en la determinación de no ratificarlo en ese cargo, advirtió el presidente de esa representación, el priista Arnulfo Arévalo Lara, quien de paso anunció que recurrirán ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación ya que advierten un “interés y actuación inusual” del juez a favor del ex jurista.

En entrevista, previo al análisis y presentación al pleno del enésimo dictamen de evaluación de Bernal Salazar, sostuvo que la determinación del juez que les ordena nueva revisar la actuación de Bernal Salazar “genera muchas dudas, parece que hay un interés inusual de él por favorecer al ex magistrado, lo cual nos hace pensar que algo raro ocurre y eso lo vamos a litigar”.

Abundó que a pesar de que han cumplido con cada una de las observaciones y señalamientos del juez “cada vez salen cosas nuevas y parece que es un cuento de nunca acabar, así que vamos a proceder para que se investigue esta conducta y al final, las instancias superiores resolverán de fondo el asunto”.

De acuerdo con la notificación por la cual emplazaron al Congreso local para que a más tardar este lunes nuevamente evalúen a Bernal Salazar, es porque la autoridad jurisdiccional advirtió omisiones y vacíos en fallo emitido a finales del mes de noviembre, ya que en ese proceso “no se advierte que se haya tomado en consideración el informe de actividades de los años 2008-2013, con número de oficio S. C.44/2013, de fecha 23 de septiembre de 2013, suscrito por Fernando Bernal Salazar hoy quejoso y recibido por la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala en la misma fecha, y tomando en consideración que en la ejecutoria de amparo se estableció que para dar cumplimiento a la misma se tenía que observar lo siguiente: Dejar insubsistente la resolución impugnada de no ratificación emitida el 12 de mayo de 2016”

Sin embargo, a decir del también presidente de la mesa directiva del Congreso local todo este nuevo mandamiento ya fue concluido, pero “no sabemos cuál es el fondo del asunto, nosotros vamos a cumplir y lo haremos como ya se ha hecho, no vamos a cambiar nada, no tenemos por qué hacerlo”.

Por ello, Arévalo Lara hizo votos porque con esta nueva resolución sí alcancen la mayoría calificada que requieren y con ello, den por concluido este tema, el cual data desde hace tres legislaturas.