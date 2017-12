Sin definir el PAC posible alianza de facto para comicios federales

El presidente del Consejo Mayor del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Héctor Ortiz Ortiz reveló que no tienen ninguna definición respecto a la forma en la que este instituto político podría participar en los comicios locales y federales del próximo año, pues confirmó que todavía estudian las diversas opciones de conformar una coalición.

No obstante, en lo que no cejan es en la posibilidad o exigencia de postular a su hermano y ex rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Serafín Ortiz Ortiz como candidato a uno de los cargos de elección popular que estarán en disputa en la contienda federal, es decir, ya sea como diputado o Senador.

En entrevista, el también diputado local aseveró que existen avances en diversas mesas o pláticas que sostiene su partido, pero “en política las cosas son hasta que son, nunca antes, entonces no se sabe nada sino hasta las 24 horas del día que se cierra el registro y todavía después puede modificarse, se puede impugnar o se puede cambiar candidato, lo más seguro es que sea quién sabe”.

Pese a ello, confirmó que continúa con los acercamientos y pláticas con dirigentes de diferentes partidos políticos, tanto nacionales como locales, y que siguen valorando la mejor opción, razón por la cual en estos momentos “no hay nada seguro todavía en ninguno de los partidos” pero sostuvo que aún están reflexionando sobre esa posibilidad de ir con alguno con registro nacional o en alianza con alguna coalición.

El PAC tiene muchos militantes tenemos también candidatos para todos los distritos, es apresurado decirles cuáles. Nosotros hacemos encuestas para tomar decisiones que nos permitan enviar a los que estén mejor posicionados en cada distrito, pero tenemos que esperar los tiempos y los movimientos, explicó.

Es hermano es uno de esos mejor posicionados para el Senado, le cuestionó un reportero.

-Sin duda que ha hecho un gran trabajo y espero que las encuestas nos contesten como suponemos que vendrán, reviró.

Recordó que las encuestas tienen una finalidad, y esa no es decir lo que va a ocurrir en una elección, son instrumentos de medición y a veces de propaganda, motivo por el cual pidió no confundirse ni especular respecto a los resultados o indicadores que emitan éstas.

Cuando uno hace encuestas en serio es para conocer dónde están las debilidades y tomar medidas, dijo.

Por ello, Héctor Ortiz manifestó la necesidad de esperar, pues “todavía tenemos tiempo, el 14 de diciembre vence para el ámbito nacional, pero como somos de registro estatal, nuestro apoyo será de facto y en lo local, todavía hay tiempo para tomar una decisión”.