Enfrenta Congreso del estado un déficit de al menos 1 millón de pesos

A menos de un mes que concluya el presente ejercicio fiscal, las arcas del Poder Legislativo registran un déficit presupuestal de al menos un millón de pesos, refirió el presidente del Comité de Administración, Juan Carlos Sánchez García, por lo que está en espera que el Ejecutivo estatal libere los recursos que les corresponden por el tercer ajuste trimestral de las partidas federales.

En entrevista colectiva, el legislador explicó que el déficit que arrastra el Congreso local pasó en los últimos meses de 800 mil pesos a un millón de pesos, ello derivado de algunas contingencias y gastos propios de fin de año

La distribución de los recursos del tercer ajuste trimestral ya se aprobó, pero no se ha reflejado en ningún ingreso, eso sí nos preocupa, pero hasta hoy estamos al día, no debemos a nadie, y no hay ninguna queja de nadie, pero las prestaciones de los disputados son las únicas que estarían en riesgo de no cubrirse, por lo que espero que en próximas fechas se refleje ese ingreso en la cuenta del Congreso local, espetó.