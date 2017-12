Congreso no podrá detener cobro de 100 pesos a escolares por servicio de agua

El presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, José Chedraui Budib señaló que el Congreso no podrá detener la cuota de 100 pesos que Agua de Puebla para Todos, concesionaria del servicio de suministro del líquido en la capital del estado, pretende cobrar por cada alumno inscrito en el próximo ciclo escolar.

El diputado priista señaló que los Cabildos serán los únicos que podrían detener este proyecto que la empresa ya ha presentado a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Chedraui Budib, quien dijo estar en desacuerdo con la medida, dijo que este tipo de cobro depende solamente de los ayuntamientos.

“Es un cobro que significa mucho dinero para las familias. Imaginen quienes tienen no uno, sino dos o tres niños en la escuela”, expuso.

Especificó que en el estado son más de 20 municipios los que cuentan con un servicio autónomo incluido Puebla, por lo que desde ahí se tendría que determinar si la medida pasa o no.

En otros 180 municipios, acotó el legislador local, sí pasa por el Cabildo así que la decisión se determina ahí.

Según lo publicado ayer en La Jornada de Oriente dicho proyecto implicaría el cobro, a partir del próximo ciclo escolar, de una cuota de 100 pesos a cada alumno de las escuelas pública para poder recibir el recurso.

Dijo además que en las Leyes de ingresos municipales no vienen los aumentos de agua, y que únicamente los ayuntamientos que no tienen operadores de agua privados no tienen mayor aumento que el derivado de la inflación.

El director de la empresa, Héctor Durán Díaz, se refirió a él como un “programa integral de regularización”.

Expuso que “las escuelas públicas desafortunadamente (sic) no cubren el servicio, entonces nosotros traemos un plan que ya le presentamos a la Secretaría de Educación, donde (sic) vamos a cobrar 100 pesos por estudiante por año”.

El ejecutivo aseguró que las cuotas por el agua que se quiere cobrar a los educandos servirá para mejorar el servicio.

Destaca además que durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, el gobierno estatal defendió en 2014 la privatización del agua potable en la zona metropolitana de Puebla como “el único camino que permitiría mejorar las condiciones del servicio”.

No obstante, este se encuentra por debajo de la media nacional en cinco de las 11 variables de eficiencia que mide el Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), según un reporte publicado en esta casa editorial el pasado 11 de octubre.

El mayor rezago se reportó en el indicador de tomas con servicio continuo de agua potable, porque únicamente en nueve de cada 100 el líquido está disponible las 24 horas, mientras en las 91 restantes se limita la distribución tanto que en algunas colonias hay agua potable solo ocho horas por semana.

Los indicadores que evalúa el PIGOO son macromedición, rehabilitación de tubería, consumo, pérdidas por toma, eficiencia física, eficiencia global, micromedición, rehabilitación de tomas domiciliarias, tomas con servicio continuo, usuarios con pago a tiempo y dotación, de los cuales la eficiencia del servicio que brinda Agua de Puebla se ubica por debajo del promedio en el caso de los cinco últimos.