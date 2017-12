Evitar conflictos y actos adelantados de campaña pide Morena a los nuevos coordinadores

Que no harán actos de campaña, que evitarán salir a los medios masivos de comunicación para dar algún posicionamiento, que no deberán difundir sus propuestas personales, que no abrirán oficinas ni utilizarán el nombre del partido, además que no podrán difamar, atacar o dar guerra sucia a otros miembros y militantes.

Esos, son algunos de los 15 puntos que conforman el Código de conducta del Consejo estatal de Morena para quienes serán sus Coordinadores de Organización en el estado, incluidos Miguel Barbosa Huerta, Alejandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra.

Durante una rueda de prensa, la Comisión política de seguimiento conformada por Abelardo Cuéllar, Araceli Bautista, Laura Cid, Enrique López y Saúl Papaqui, dio a conocer este Código de conducta que apela a la “obligación ética y de partido” que deberán tener quienes ostenten alguna Coordinación Política en el estado.

Papaqui, presidente del Consejo Estatal de Puebla, dijo que este código no suplanta ningún otro órgano de Morena y por lo tanto su observación es personal y ética.

“Ninguno de los Coordinadores de Organización se ha excedido. El código simplemente es necesario porque estamos en un proceso interno y porque nombrarán a otros, y es necesario que acaten las normas”, dijo Papaqui.

Agregó que si bien el consejo estará observando a quienes serán los coordinadores, es importante que se tenga claridad y por tanto el código es para todos los que son aspirantes.

“Es un código de ética para que ellos lo observen. Las sanciones que existen solamente son las que marcan los estatutos de Morena. Esto es un asunto personal y ético”, insistió.

Ante el hecho que tanto Barbosa como Armenta y De la Sierra no son militantes de Morena y podrían no observar dicho código, Papaqui dijo que “ellos son coordinadores y como tal deben coadyuvar en la organización del partido; por tanto, cualquier miembro que sienta afectado los valores de Morena tendrá que hacer lo propio ante la Comisión nacional de justicia”.

Acotó que el próximo domingo 10 de diciembre a las 11 horas a puerta cerrada en la sede de Morena, los Coordinadores de Organización, Nancy de la Sierra, Alejandro Armenta y Miguel Barbosa expondrán sus propuestas de organización para el proceso electoral de 2018.