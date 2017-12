Queda a deber Mena en seguridad y empleo en su primer año: Isidro

El primer año de la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez ha sido malo, porque ha quedado a deber en seguridad y empleo; es un gobierno cercano al sector empresarial y alejado del pueblo, consideró José Orlando Isidro Ramos, dirigente estatal del Movimiento Antorchista.

Independientemente de filias o fobias políticas, porque no hay gestión que haya fructificado en algo positivo o bueno. Tiene una posición muy clara de no acercarse a la gente ni a sus problemas.

Como ciudadanos –indicó- quizá pudiera estar nuestra visión más limitada, pero como organización en la que milita mucha gente que ha hecho planteamientos a través de los cauces formales e instancias, vemos que ninguna de ellas ha tenido solución, “evaluamos una gestión mala, muy mala”, por sus resultados.

Anotó que algunas peticiones se pueden atender solo con voluntad política, otras implican recursos, pero en ningún caso se ha avanzado. Por ello consideró que la actitud de esta administración “ha sido muy antipopular”.

Esa es una percepción y como ciudadano, me parece que en el caso de programas, de seguridad y de empleos, todavía queda debiendo a las expectativas puestas en este nuevo gobierno. Ha marcado su postura, está más del lado del sector empresarial.

Refirió que “hay fiesta estatal” cuando se inauguran tiendas. Aclaró que esta agrupación no está contra del desarrollo ni de la remodelación del estadio Tlahuicole, pero se deben atender otras “necesidades muy sentidas” y urgentes del pueblo.

Nuestro fundamento es a partir de resultados, porque ha sido un mal gobierno, muy cerrado y con muy poca atención a los problemas. En este sentido, no vemos que el siguiente año vaya a mejorar y, además, es electoral, añadió.

Isidro Ramos señaló que no hubo mejoría, “pareciera que continúa la misma condición y en algunos aspectos empeoró, porque la pasada administración, por parte del gobernador del estado (Mariano González Zarur), hubo una posición muy polarizada” frente a todas las organizaciones campesinas y sociales.

En ese sexenio, las personas que integraban la estructura de gobierno, “creo que algo sabían hacer su trabajo y eso limaba algunas asperezas, pero en esta nueva ni el mandatario ni sus secretarios dan respuesta, no hay a quien recurrir”, dijo.

Pudiera pensarse que es por falta de experiencia, sin embargo, ahora los cambios en las dependencias solamente fueron de titulares, que si bien no emanan del medio político, tampoco desconocen la situación de Tlaxcala.

Pienso que –subrayó- no es falta de oficio, pero dado que no hay modificaciones en la estructura y debido a que los funcionarios no son improvisados, “me parece que entonces sí es una política que está bien definida en esta administración”.